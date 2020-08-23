Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в течение последних недель является одним из самых обсуждаемых футболистов. Все потому, что игрока связывают с другими клубами. Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, покинет ли Владислав столичный клуб.

Игорь Суркис в комментарии программе "Великий футбол" рассказал о трансферных планах клуба. Он прокомментировал слухи о Супряге, пишет 24 канал.

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Супряга остается

Суркис заявил, что 20-летний Владислав Супряга остается в "Динамо".

Много сплетен вокруг Супряги. Супряга остается. Он будет играть в "Динамо", он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений,

– сказал Суркис.

Иностранные СМИ связывали Супрягу с итальянскими клубами. В частности, в списке потенциально новых клубов Супряги были "Лацио", "Болонья" и "Аталанта".

Причем сообщалось, что "Динамо" требует за своего нападающего около 15 миллионов евро.

"СМИ пишут, что интересуются тем или иным футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало", – отметил Суркис.

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Усилится ли "Динамо"

Президент "Динамо" рассказал, будет ли покупать клуб нового защитника. Проблема в том, что в "бело-синих" ряд травмированных защитников.

"Если вернется Бурда через 10 дней, Шабанов, Миколенко, Попов – возможно, эту зону не надо будет усиливать. Но надо, чтобы люди восстановились, функционально набрали кондицию", – сказал Суркис.

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