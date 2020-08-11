Нападающий "Динамо" Владислав Супряга стал одной из главных трансферных целей европейских клубов в межсезонье. Киевский клуб установил ценник на форварда, хотя наставник команды Мирча Луческу стремится сохранить Супрягу.

Как сообщает итальянское издание TMW, "Динамо" подняло стоимость Супряги до 15 миллионов евро. Причем на рынке стоимость Владислава составляет 2,7 миллиона евро.

Кстати: "Динамо" хочет подписать бразильца Ривалдинью, который является сыном известного форварда Ривалдо

Кто хочет купить Супрягу

По информации источника, Владислав остается главной трансферной целью итальянской "Болоньи". Однако итальянский клуб считает цену завышенной.

Интерес к Супряге сохраняет римский "Лацио".

Ранее сообщалось, что "Динамо" готово отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро, но впоследствии киевляне повысили цену до 13 миллионов евро.

Супряга нужен Луческу

Журналист телеканала "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас сообщает, что наставник "Динамо" Мирча Луческу стремится сохранить Супрягу.

"Динамо" не заинтересовано этим летом отпускать Супрягу. Насколько я знаю, в построениях Луческу именно Влад – ключ в нападении на следующий сезон. Поэтому клуб скорее расстанется с Цыганковым и даже Миколенко, чем с Супрягой,

– написал Бурбас в твиттере.

Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ у нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою. — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2020

Статистика Супряги

В прошлом сезоне Супряга в аренде в "Днепре-1" забил 14 голов в 24 матчах УПЛ. Контракт Супряги с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

Ожидалось, что Супряга проведет следующий сезон в аренде в "Днепре-1".