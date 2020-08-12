Итальянская "Аталанта" готова вмешаться в борьбу за украинского нападающего "Динамо" Владислава Супрягу. Клуб из Бергамо, в котором выступает Руслан Малиновский, попытается приобрести нападающего в это межсезонье.

О том, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Аталанты", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

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Летом "Аталанту" может покинуть форвард Дуван Сапата. Также "Аталанта" до сих пор не решила, останется ли в команде Иосиф Иличич.

Таким образом, среди номинальных нападающих в "Аталанте" остается только Луис Муриель.

Кто претендует на Супрягу

На 20-летнего Супрягу, который получил дебютный вызов в сборную Украины, также претендуют итальянские клубы "Болонья" и "Лацио".

Впрочем, переход Супряги осложняет то, что "Динамо" хочет получить за его трансфер 15 миллионов евро. Причем на рынке стоимость Владислава составляет 2,7 миллиона евро.

Кроме того, наставник "Динамо" Мирча Луческу стремится сохранить Владислава в команде.

Статистика Супряги

Прошлый сезон Супряга провел в аренде в СК "Днепр-1". В составе днепрян чемпион мира 2019 года забил 14 голов за 24 матча УПЛ.

Контракт Супряги с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Ожидалось, что Супряга проведет следующий сезон в аренде в "Днепре-1".