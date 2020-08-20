Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера намерен продолжить карьеру в римской "Роме".

Как сообщает Tuttomercatoweb, у поляка есть несколько предложений о продолжении карьеры, однако он выбрал римский клуб.

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Киевляне намерены расстаться с поляком, поскольку из аренды в "Заре" был возвращен Александр Тимчик, а также на этой позиции играет его тезка Караваев.

Переход Кендзеры в "Рому"

Томаш пообщался на эту тему с легендой польского футбола Збигневом Бонеком, который играл за римлян в конце 80-х, и принял решение в пользу "Ромы".

Ранее сообщалось, что беседу с игроком имел и наставник римлян Паулу Фонсека, который во время отпуска посещал Украину.

На данный момент остается неясно, будет ли римский клуб пытаться выкупить контракт поляка, или дождется истечения срока соглашения, которое рассчитано до лета 2021-го.

Поляк играет за киевский клуб с лета 2017 года, и за это время провел за киевлян 118 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 ассистов.