Футболист "Динамо" Виталий Миколенко может начать новый сезон в новом чемпионате. В услугах игрока сборной Украины заинтересованы сразу несколько итальянских грандов.

Среди претендентов на трансфер защитника "Динамо" Виталия Миколенко появился чемпион Италии – "Ювентус". Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

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Также интерес к Миколенко приписывают другим итальянским грандам, среди которых миланский "Интер" и "Наполи".

Трансфер Миколенко " завис"

В то же время журналист Николо Скира написал, что трансфер Миколенко "завис", ведь у украинца нет паспорта ЕС.

В Италии установлен лимит на футболистов, не имеющих гражданства Евросоюза. В частности, в матчах чемпионата Италии в составе команды на поле может находиться только один футболист, у которого нет паспорта ЕС.

Карьера Миколенко: главное

21-летний Миколенко – воспитанник "Динамо". Дебютировал за главную команду в августе 2017 года в матче УПЛ против каменской "Стали".

Первый гол за клуб забил в матче Лиги Европы против французского "Ренна". Дебютировал за национальную сборную Украины в ноябре 2018 года в матче против Турции.

В прошлом сезоне Виталий отыграл за "Динамо" 36 матчей. В его активе 4 гола и 7 ассистов.

Специализированный портал Transfermartk оценивает украинца в 9 миллионов евро.