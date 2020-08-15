"Динамо" у міжсезоння прагне підсилити лінію нападу новим центрфорвардом. Кияни робили запит щодо трансферу гравця "Десни" Олександра Філіппова.

Як повідомляє "ТаТоТаке", "Динамо" робило запит "Десні" по форварду Олександру Філіппову.

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Деталі переговорів

У "Десні" повідомили "Динамо", що 27-річний українець оцінюється у понад 1 мільйон євро.

У підсумку київський клуб відмовився від купівлі Філіппова.

Статистика Філіппова

Філіппов у сезоні УПЛ 2019/20 забив 16 голів і зробив 4 результативні передачі у 30 матчах.

Форвард став другим у гонці бомбардирів, програвши Жуніору Мораесу з "Шахтаря". Той забив на 4 голи більше.

Тransfermarkt оцінює футболіста у 800 000 євро. Його контракт з "Десною" чинний до 31 січня 2022 року.