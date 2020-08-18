Украинский футболист Артем Кравец может вернуться в киевское "Динамо". Бывший нападающий "Динамо" сейчас выступает в чемпионате Турции за "Кайсериспор".

О возможном трансфере Артема Кравца в "Динамо" сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Кравец вместо Селезнева?

Спиваковский рассказал, что "Динамо" провело телефонный разговор с футболистом Евгением Селезневым.

По результатам разговора оказалось, что трансфер Селезнева в "Динамо" маловероятен. Ранее сообщалось, что Евгений может перейти в "Динамо".

Но самый свежий инсайд – очень большая вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец,

- сказал Спиваковский.

Что известно о Кравце

Артем был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год. С 2018-го футболист выступает за "Кайсериспор".

В минувшем чемпионате Турции Кравец провел 18 матчей, забил 8 голов.

По данным портала Transfermarkt, у Кравца остался еще 1 год по контракту с "Кайсериспором".