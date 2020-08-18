Артем Кравец может вернуться в "Динамо": вариант с Селезневым отпал
Украинский футболист Артем Кравец может вернуться в киевское "Динамо". Бывший нападающий "Динамо" сейчас выступает в чемпионате Турции за "Кайсериспор".
О возможном трансфере Артема Кравца в "Динамо" сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
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Кравец вместо Селезнева?
Спиваковский рассказал, что "Динамо" провело телефонный разговор с футболистом Евгением Селезневым.
По результатам разговора оказалось, что трансфер Селезнева в "Динамо" маловероятен. Ранее сообщалось, что Евгений может перейти в "Динамо".
Но самый свежий инсайд – очень большая вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец,
- сказал Спиваковский.
Что известно о Кравце
Артем был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год. С 2018-го футболист выступает за "Кайсериспор".
В минувшем чемпионате Турции Кравец провел 18 матчей, забил 8 голов.
По данным портала Transfermarkt, у Кравца остался еще 1 год по контракту с "Кайсериспором".