Нападник "Динамо" Владислав Супряга протягом останніх тижнів є одним з найбільш обговорюваних футболістів. Усе тому, що гравця пов'язують з іншими клубами. Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чи покине Владислав столичний клуб.

Ігор Суркіс у коментарі програмі "Великий футбол" розповів про трансферні плани клубу. Він прокоментував чутки про Супрягу, пише 24 канал.

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Супряга залишається

Суркіс заявив, що 20-річний Владислав Супряга залишається у "Динамо".

Багато пліток навколо Супряги. Супряга залишається. Він буде грати в "Динамо", він повинен принести нам користь. Не можу сказати, що ми з кимось попрощаємося, у нас в клубі ні на кого немає пропозицій,

– сказав Суркіс.

Іноземні ЗМІ пов'язували Супрягу з італійськими клубами. Зокрема, у списку потенційно нових клубів Супряги були "Лаціо", "Болонья" та "Аталанта".

Причому повідомлялося, що "Динамо" вимагає за свого нападника близько 15 мільйонів євро.

"ЗМІ пишуть, що цікавляться тим чи іншим футболістом, але про конкретику ми можемо говорити тільки тоді, коли буде конкретна пропозиція. Поки таких пропозицій не надходило", – зазначив Суркіс.

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Чи підсилиться "Динамо"

Президент "Динамо" розповів, чи купуватиме клуб нового захисника. Проблема в тому, що в "біло-синіх" ряд травмованих оборонців.

"Якщо повернеться Бурда через 10 днів, Шабанов, Миколенко, Попов – можливо, цю зону не треба буде посилювати. Але треба, щоб люди відновилися, функціонально набрали кондиції", – сказав Суркіс.