Первым легионером, который перейдет в "Динамо" при Мирче Луческу, станет бразилец Клейтон да Силва. Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал детали перехода игрока.

Клейтон да Силва 21-го августа посетил матч "Олимпика" с "Динамо". В интервью клубному сайту "Динамо" Игорь Суркис заявил, что бразильца пригласил на просмотр тренерский штаб.

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"Это желание тренерского штаба пригласить его на просмотр. Он свободный агент, и пройдет определенные тестирования. Медосмотр, насколько я знаю, он уже прошел", – сказал Суркис.

По словам президента "Динамо", можно понять, что Клейтон еще не на 100% стал игроком "Динамо". Решение, оставлять ли бразильца в составе будет принимать Луческу.

Поработает с мистером в тренировочном процессе, и главный тренер будет решать, оставить ли его,

- заметил Суркис.

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