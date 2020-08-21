Суркис подтвердил трансфер бразильца в "Динамо": детали
Первым легионером, который перейдет в "Динамо" при Мирче Луческу, станет бразилец Клейтон да Силва. Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал детали перехода игрока.
Клейтон да Силва 21-го августа посетил матч "Олимпика" с "Динамо". В интервью клубному сайту "Динамо" Игорь Суркис заявил, что бразильца пригласил на просмотр тренерский штаб.
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"Это желание тренерского штаба пригласить его на просмотр. Он свободный агент, и пройдет определенные тестирования. Медосмотр, насколько я знаю, он уже прошел", – сказал Суркис.
По словам президента "Динамо", можно понять, что Клейтон еще не на 100% стал игроком "Динамо". Решение, оставлять ли бразильца в составе будет принимать Луческу.
Поработает с мистером в тренировочном процессе, и главный тренер будет решать, оставить ли его,
- заметил Суркис.
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Что известно о новичке "Динамо"?
- Клейтон да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон, является воспитанником клуба "Фигейренсе".
- Он выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.
- На данный момент футболист имеет статус свободного агента. Может сыграть на позиции левого и правого вингера, а также на позиции оттянутого нападающего.
- За время клубной карьеры Клейтон сыграл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.