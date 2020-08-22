Люксембуржец Жерсон Родригес после великолепного перфоманса в матче с "Олимпиком" (4:1) и личной беседы с Мирчей Луческу может остаться в киевском "Динамо".

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". К слову: Легионер "Динамо" Родригес может вернуться в Турцию "После вчерашнего (21 августа) матча с" Олимпиком "(4:1), все переговоры столичного клуба с турецкими и японскими клубами по Жерсону Родригесу свернуты. Этому предшествовал еще и серьезный разговор главного тренера "​​бело-синих" Мирчи Луческу с самым люксембургским форвардом. Задача проста – предпочесть спорт, а не спирт. Договорились играть – до "первого залета", – говорится в сообщении. Карьера Родригеса в "Динамо" Летом 2019 года Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.

Контракт с футболистом заключен на пять лет.

За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.

Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировку с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.

Выступал на правах аренды в турецком "Анкарагюджю".