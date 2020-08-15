"Динамо" в межсезонье стремится усилить линию нападения новым центрфорвардом. Киевляне делали запрос по трансферу игрока "Десны" Александра Филиппова.

Как сообщает "ТаТоТаке", "Динамо" делало запрос "Десне" относительно форварда Александра Филиппова.

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Детали переговоров

В "Десне" сообщили "Динамо", что 27-летний украинец оценивается в более 1 миллиона евро.

В итоге киевский клуб отказался от покупки Филиппова.

Статистика Филиппова

Филиппов в сезоне УПЛ 2019/20 забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах.

Форвард стал вторым в гонке бомбардиров, проиграв Жуниору Мораесу из "Шахтера". Тот забил на 4 гола больше.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 000 евро. Его контракт с "Десной" действует до 31 января 2022 года.