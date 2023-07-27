Чемпионат мира по фехтованию стартовал 22 июля в Милане. Несмотря на то, что в то время существовал запрет на участие украинских спортсменов на тех турнирах, куда заявили россияне или белорусы, наши фехтовальщики тоже подали заявку на участие в чемпионате мира (конечно, там были и россияне). Но на первые старты украинки так и не вышли из-за министерского решения о бойкоте. Еще 26 июля украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин не вышел на дорожку, где его соперником был россиянин.

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И уже 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины отменило свой приказ о бойкоте. И 27 июля украинка Ольга Харлан вышла соревноваться. И ее первой соперницей тоже стала россиянка – Анна Смирнова.

Харлан довольно легко победила россиянку со счетом 15:7. И вышла в следующий раунд. Почти.

После боя россиянка захотела пожать руку Харлан. Но украинка отказалась это делать и не подпустила ее к себе, выставив перед собой саблю. Таким образом предложила ей "удариться" оружием. Россиянка отказалась.



Ольга Харлан не согласилась пожать руку россиянке после боя

И тут уже россияне подняли шум. И подали жалобу на действия Харлан, обвинив ее в неуважении. За это по правилам Международной федерации фехтования (FIE) Харлан угрожала дисквалификация. Судьи долго совещались, как поступить в этой ситуации. Все это время Смирнова сидела на дорожке, ей даже стул вынесли.

Закончился "первый акт" этой комедии победой украинской стороны – судьи признали украинку победительницей, поэтому она вышла в следующий раунд соревнований. А уже после этого начался "второй акт". Правда, здесь комедия уже превратилась в фарс.

Международная федерация фехтования решила дисквалифицировать Ольгу Харлан – украинская фехтовальщица получила черную карточку от судей. При этом дисквалификация распространяется не только на чемпионат мира, но и на другие международные соревнования в течение 60 дней. Следовательно, украинка может пропустить и командный турнир по фехтованию.

Президент фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что наша команда будет подавать апелляцию на это решение.

"Мы готовим протест, будем обжаловать это решение. Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях", – заявил Ильяшев.

При этом рассмотрение апелляции уже никак не вернет Харлан к соревнованиям на чемпионате мира.

В то же время, по словам Жана Беленюка, у Ольги Харлан была договоренность с руководством Международной федерации фехтования, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча. Если это так, то FIE нужно будет объяснить свое поведение.

Решение о дисквалификации Харлан изрядно возмутило украинское спортивное сообщество. Соцсети спортсменов и клубов заполонили слова поддержки Ольги Харлан. И даже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вступился за Харлан, требуя у Международной федерации фехтования снять с нее дисквалификацию.

Были еще одни слова поддержки. Но они в этом случае вызывают больше изумление. Речь идет о министре молодежи и спорте, а по совместительству и президенте Национального олимпийского комитета Украины Вадиме Гутцайте. Он у себя на странице написал следующее: "Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная Победа страны и твоя совсем скоро".

Это явно не те слова, которые в этом случае ожидаются от министра спорта, когда его спортсменку вот так позорно дисквалифицируют с чемпионата мира.

Еще одним немаловажным моментом в контексте Гутцайта является то, что он сам фехтовальщик. И еще до февраля 2023 года был президентом Федерации фехтования Украины. Но самое интересное, что Гутцайт – член исполкома Международной федерации фехтования. Той самой, которая приняла решение о дисквалификации Харлан.

И стоит вспомнить еще одну участницу этого шоу, с которой все и началось. На фото ниже – Анна Смирнова со своим братом. Не будем с абсолютной уверенностью говорить, что она на этой фотографии показывает один из символов российского вторжения в Украину в 2022 году. Но ввиду того, что ее брат – российский военный, исключать такой факт не стоит. Вот такая она, российская "нейтральность", которая после поражения лезет обниматься к украинкам.



Анна Смирнова со своим братом, служащим в российской армии