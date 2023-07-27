Ольгу Харлан могут дисквалифицировать на 60 дней со всех последующих стартов. Такой пункт прописан в правилах Международной федерации фехтования (FIE).

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Правда важнее наград

Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира после победы над россиянкой Анной Смирновой (15:7), выступавшей под нейтральным флагом. Все потому, что после дуэли украинская саблистка не пожала руку своей оппонентке, что-то эмоционально сказав россияне и выдвинув перед ней саблю. То есть украинка предложила удариться саблями соперницы. Смирнова же, в свою очередь, подала протест на такой жест со стороны Харлан. Россиянка устроила провокацию и в течение 50 минут оставалась на дорожке, ожидая возвращения Ольги.

Организаторы чемпионата мира сначала своего решения не изменили, поскольку после 50-минутного обсуждения они присудили победу украинцы. Однако позже сообщалось, что Харлан дисквалифицирована по соревнованиям. К тому же, существует угроза, что Ольга еще и будет отстранена на 60 дней. Таким образом она может пропустить командные соревнования чемпионата мира-2023, где будут отсутствовать россияне и белорусы. Дело в том, что дисквалификация из-за отказа "поздравить" соперницу согласно правилам Международной федерации фехтования предусматривает дисквалификацию по соревнованиям и отстранению на 60 дней от всех последующих стартов. Однако Украина готовится обжаловать дисквалификацию Харлана с чемпионата мира.

Напомним. Украинский спорт сразу же бросился поддерживать поступок украинской фехтовальщицы, отмечая ее отвагу Харланом, а также критикуя Международную федерацию фехтования.