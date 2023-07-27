Украинка нанесла сопернице из страны-агрессора поражение 15:7. После последнего укола Анна Смирнова пошла в сторону Ольги, но Харлан выдвинула саблю вперед, не дав сопернице приблизиться к себе. Украинская саблистка что-то сказала в сторону россиянки и ушла с дорожки.

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Циническая дисквалификация, несмотря на договоренность

Реакция Смирновой на этот поступок Харлана была прогнозирована – протест, который обсуждали 50 минут. Анна вызывающе взяла себе кресло и ждала решения прямо на дорожке.

Однако судьи не изменили своего решения – победа украинки. Однако недолго радовалась Харлан. Через некоторое время ее успех изменился на дисквалификацию по ЧМ-2023, который проходит в Милане.

Похоже, что FIE забоялись российской критики и еще раз показали свое настоящее пророссийское лицо.

Украинская сторона будет оспаривать решение. Харлан ведь еще и угрожает 60-дневная дисквалификация от соревнований.

Реакция украинского спорта тоже была мгновенной. Наши футбольные клубы, спортсмены быстро вступились и поддержали украинскую саблистку. Отреагировал и на это Вадим Гутцайт, к которому после этого появилось еще больше вопросов.

Среди этого списка "адвокатов" Харлан есть и борец-депутат Жан Беленюк. Олимпийский чемпион назвал это устранение Ольги самым циничным в истории.

Также Жан поведал интересную деталь. Оказывается, Харлан заранее сообщила организаторам и FIE, что не будет давить руку россияне. На что, как мы видим, в федерации наплевали с высокой горы.

Самое циничное в этой истории, что существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…

– написал Беленюк.

Интересно, каково будет решение FIE после апелляции украинской стороны?