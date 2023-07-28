Накануне МОК поддержал украинских спортсменов из-за скандала, произошедшего на чемпионате мира по фехтованию. Тогда из-за нежелания пожимать руку российской спортсменке дисквалификацию получила украинка Ольга Харлан.

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Специальная квота на ОИ-2024 для Харлан

Чтобы разрядить ситуацию, МОК принял волевое решение о квалификации Ольги Харлан на Олимпиаду-2024. Письмо президента МОК Томаса Баха опубликовал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Мне, как коллеге-фехтовальщику, невозможно представить, что вы чувствуете в этот момент. Война против вашей страны, страдания людей в Украине, неопределенность вокруг вашего участия на ЧМ по фехтованию в Милане, тяжелые внутренние конфликты, что могут быть у вас и многих ваших коллег, а затем события, которые разворачивались вчера – все это американские горки эмоций и чувств. Прекрасно, как вы справляетесь с этой невероятно тяжелой ситуацией, и я хотел бы выразить вам свою полную поддержку.

Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024, если вы не сможете пройти квалификацию в течение оставшегося периода. Мы делаем это уникальное исключение также потому, что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют квалификационные баллы, потерянные из-за своей дисквалификации.

Понятно, что вы должны соответствовать другим критериям приемлемости, как и любая другая спортсменка.

Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарным с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти чрезвычайно трудные времена", – написал Бах.

Напомним, что Международная федерация по фехтованию вопреки решению рефери дисквалифицировала Ольгу Харлан на 60 дней. Это лишало титулованную спортсменку от дальнейшего участия на ЧМ-2023 по фехтованию, где разыгрывались квалификационные очки к Олимпиаде-2024.