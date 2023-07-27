Украинка одержала победу 15:7 и после поединка не стала давить руку сопернице из России, выступая под нейтральным флагом. Ольга что-то эмоционально сказала Смирновой, выдвинув перед ней саблю.

К теме Не разрешила даже подойти: Харлан уничтожила провокационную россиянку на ЧМ, не пожав ей руку

Организаторы изменили решение

После чего российская сторона подала протест. После 50 минут консультаций организаторы ЧМ не изменили своего решения, присудив победу Харлану.

Однако потом что-то пошло не так.

Журналист Евроспорта Марко Аркари сообщил о дисквалификации Харлана. Вероятно, что Ольгу еще и отстранят на 60 дней от дальнейших стартов.

Теперь сетка чемпионата мира потерпела изменений. Будущая соперница украинки из Болгарии Йоана Илиева, которая должна была соперничать с Ольгой, автоматически прошла в следующий раунд ЧМ.

Международная федерация фехтования показала свое подлинное пророссийское лицо. Как должна была поступить Харлан, родной город Николаев, который ежедневно обстреливают войска страны, паспорт которой Смирнова?

Нейтральность Анны – это лишь отсутствие российского триколора на соревнованиях, но не больше. В фехтовальщице никто не собирал российский паспорт.

Напомним, что Харлан вышла на встречу с российской соперницей после того, как 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины разрешило нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают российские и белорусские атлеты.

До этого уже несколько украинских фехтовальщиков, несмотря на заявку, снимались с чемпионата мира-2023 в Милане.