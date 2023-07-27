Чемпіонат світу з фехтування стартував 22 липня в Мілані. Попри те, що на той час існувала заборона для участі українських спортсменів на тих турнірах, куди заявили росіяни чи білоруси, наші фехтувальники теж подали заявку на участь в чемпіонаті світу (авжеж, там були й росіяни). Але на перші старти українки так і не вийшли через міністерське рішення про бойкот. Ще 26 липня український фехтувальник Ігор Рейзлін не вийшов на доріжку, де його суперником був росіянин.

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Та вже 26 липня Міністерство молоді та спорту України скасовувало свій наказ про бойкот. І 27 липня українка Ольга Харлан вийшла змагатися. І її першою суперницею теж стала росіянка – Анна Смирнова.

Харлан доволі легко перемогла росіянку з рахунком 15:7. І вийшла у наступний раунд. Майже.

Після бою росіянка захотіла постигнути руку Харлан. Але українка відмовилася це робити і не підпустила її до себе, виставивши поперед себе шаблю. Таким чином запропонувала їй "стукнутися" зброєю. Та відмовилася.



Ольга Харлан не погодилася потиснути руки росіянці після бою

І тут вже росіяни підняли ґвалт. І подали скаргу на дії Харлан, звинувативши її в неповазі. За це, за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), Харлан загрожувала дискваліфікація. Судді довго радилися, як поступити в цій ситуації. Весь цей час Смірнова сиділа на доріжці, їй навіть стілець винесли.

Закінчився "перший акт" цієї комедії перемогою української сторони – судді визнали українку переможницею, відтак вона вийшла в наступний раунд змагань. А вже після цього почався "другий акт". Правда тут комедія вже перетворилася на фарс.

Міжнародна федерація фехтування вирішила дискваліфікувати Ольгу Харлан – українська фехтувальниця отримала чорну картку від суддів. При цьому дискваліфікація розповсюджується не лише на чемпіонат світу, але й на інші міжнародні змагання протягом 60 днів. Відтак українка може пропустити й командний турнір з фехтування.

Президент фехтування України Михайло Ілляшев заявив, що наша команда буде подавати апеляцію на це рішення.

"Ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфікував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця, навіть був призначений суддя на наступний бій. Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями", – заявив Ілляшев.

При цьому розгляд апеляції вже ніяк не поверне Харлан до змагань на чемпіонаті світу.

Водночас, за словами Жана Беленюка, в Ольги Харлан була домовленість з керівництвом Міжнародної федерації фехтування, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу. Якщо це так, то FIE треба буде пояснити свою поведінку.

Рішення про дискваліфікацію Харлан неабияк обурило українську спортивну спільноту. Соцмережі спортсменів та клубів заполонили слова підтримки Ольги Харлан. І навіть міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заступився за Харлан, вимагаючи в Міжнародної федерації фехтування зняти з неї дискваліфікацію.

Були ще одні слова підтримки. Але вони в цьому випадку викликають більше здивування. Мова йде про міністра молоді та спорту, а за сумісництвом і президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта. Він в себе на сторінці написав наступне: "Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро".

Це явно не ті слова, які в цьому випадку очікується від міністра спорту, коли його спортсменку ось так ганебно дискваліфіковують з чемпіонату світу.

Ще одним важливим моментом в контексті Гутцайта є те, що він сам фехтувальник. І ще до лютого 2023 року був президентом Федерації фехтування України. Та найцікавіше те, що Гутцайт – член виконкому Міжнародної федерації фехтування. Тієї самої, яка прийняла рішення про дискваліфікацію Харлан.

І варто згадати про ще одну учасницю цього шоу, з якої все і почалося. На фото нижче – Анна Смірнова зі своїм братом. Не будемо з абсолютною впевненістю казати, що вона на цій фотографії показує один із символів російського вторгення до України у 2022 році. Але зважаючи, що її брат – російський військовий, виключати такий факт не варто. Ось така вона, російська "нейтральність", яка після поразки лізе обійматися до українок.



Анна Смірнова зі своїм братом, який служить в російській армії