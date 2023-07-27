На чемпионате мира по фехтованию произошла скандальная ситуация. На турнир были допущены спортсмены из России и Белоруссии, которых заставили выступать в нейтральном статусе.

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Одной из них была россиянка Анна Смирнова, которую жребий построил в первом круге с украинкой Ольгой Харлан. Наша спортсменка одержала уверенную победу, но после поединка отказалась пожать сопернице руку.

Нейтральностью и не пахнет

Представители Смирновой протестовали в Международную федерацию фехтования, которая в итоге дисквалифицировала Ольгу. Как оказалось, "нейтральность" Анны выглядит очень подозрительно, мягко говоря.

На странице ее брата Никиты в инстаграмме есть их общая фотография, где девушка позирует с символом терроризма "V" и в типичной шапке русских военных. Сам же ее брат в военной форме и видно, что он является частью армии окупантов.



Анна Смирнова с братом-военным / фото из инстаграм

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Реакция от Офиса Президента Украины

На эти фотографии отреагировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он обратился в Международную федерацию фехтования из-за дисквалификации Ольги Харлан.

На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после честной победы в бою. Как видим, она откровенно увлекается российской армией, убивающей украинцев и разрушающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за то, что она не пожала россиянке руку. FIE, это следует воспринимать как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?,

– написал Михаил на своей странице в твиттере.

Отметим, что Международная федерация фехтования может ввести 60-дневный бан для Харлана за "отказ здороваться с соперницей". Это сделает невозможным участие Ольги в командных соревнованиях по ЧМ.