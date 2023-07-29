Шквал хейта, вылившийся на Международную федерацию фехтования (FIE), не прошел без последствий. Организация решила продемонстрировать, что она нейтральна и готова лоббировать интересы России не в 100, а хотя бы 99 процентах случаев.

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Пророссийская FIE прогнулась под давлением общества

Напомним, что после того, как FIE дисквалифицировала Ольгу Харлан на 60 дней, вмешался МОК, который квалифицировал ее на Олимпиаду-2024. Поэтому Международная федерация фехтования пересмотрела свое предыдущее решение и отменила дисквалификацию украинки, чем допустила ее к участию в командном турнире. Но впоследствии стало известно, что черная карточка украинской чемпионке не отменена, а приостановлена.

Но международная огласка действует, поэтому пророссийская организация объявила об изменении правил поведения после матча.

На конференции объявили, что инцидент между Ольгой Харлан и Анной Смирновой изменит правила фехтования. Теперь традиционное рукопожатие после поединка будет заменено дистанционным поздравлением, которое позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они будут выступать как нейтральные спортсмены.

Отметим, что именно так и поступила Ольга Харлан после поединка, а FIE знала об этом, но нужно было продемонстрировать своим спонсорам, что деньги платятся им не зря.

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Однако главное, что перемены все же произошли. Ольга Харлан войдет в историю, а русские провокации последовали за их кораблем. Поэтому большое уважение нашей спортсменке и всем, кто оказывал давление на FIE – Украина в этой схватке завоевала разгромную победу.