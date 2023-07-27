Международная федерация фехтования опозорилась во время чемпионата мира в Милане. Еще в марте организация допустила к соревнованиям россиян в нейтральном статусе.

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Уже в первом круге украинка Ольга Харлан обыграла Анну Смирнову из России, но после поединка отказалась пожать руку представительнице страны-террористки. В итоге россияне добились дисквалификации Ольги.

За нашу фехтовальщицу вступился весь украинский спорт. Также слова поддержки высказал министр молодежи и спорта, а также глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная Победа страны и твоя совсем скоро,

– написал Вадим Маркович на своей странице в фейсбуке.

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Впрочем, в комментариях фанаты фехтования взорвались с критикой министра. Они считают, что Гутцайт должен отстаивать права Харлана в мировых инстанциях:

"Кажется Ольга одним жестом сделала больше, чем министерство вместе с ватным министром в куче взяты. Хвала Ольге Харлан, позор - Вадиму Гутцайту"

"И это все? Горжусь и будут еще победы? То есть проглотить?"

"Мы все гордимся, но может министерство должно как-то отреагировать? Вы у нас для галочки?"

"Ольгой Харлан гордимся, а от тебя тошнит. Ни на что не способен чиновник. Хотя нет, способен вводить запреты для наших ребят"

"Кроме горжусь. что вы господин министр сделали? Что за беззубое отношение? Ольга сделала самопожертвование, а вы? Или вам лучше самопожертвовать? Позор вам"

"В смысле держись там? Почему не исполняются обязанности министра спорта?"

Более того, ему напомнили, что он является членом исполкома Международной федерации фехтования. Известный скелетонист Владислав Гераскевич призвал Гутцайта покинуть эту позорную организацию.

Все-таки, карманная федерация Усманова дисквалифицировала Харлан по Чемпионату мира… Столкновение следующего раунда не произошло. Но, несмотря на дисквалификацию, Ольга сделала все правильно. Только уважение к нашей чемпионке за крепкую позицию! Напоминаю, что министр молодежи и спорта Украины президент НОК Украины Вадим Гутцайт продолжает быть членом исполкома этой позорной усмановской международной федерации. Может, уже надо покинуть эту должность? Или все еще не к месту?,

– написал у себя в твиттере Владислав.

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Отметим, что Международная федерация фехтования может ввести 60-дневный бан для Харлана за "отказ здороваться с соперницей". Это сделает невозможным участие Ольги в командных соревнованиях по ЧМ.