Международный олимпийский комитет был инициатором возвращение российских и белорусских атлетов в соревнования. Было понятно, что это сомнительное решение повлечет за собой конфликтные ситуации. Одним из первых таких колокольчиков стал скандал на ЧМ-2023 по фехтованию во время встречи Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой.

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МОК принял сторону Украины

Впрочем, МОК не стал в стороне от проблемы и отреагировал на дисквалификацию Ольги Харлан. Ведомство Томаса Баха призвало международные федерации к пониманию ситуаций, возникающих во время соревнований украинских и "нейтральных спортсменов". Кроме того, Комитет выразил поддержку украинцам.

"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимой степенью деликатности.

Мы продолжаем быть полностью солидарны с украинскими спортсменами", – говорится в комментарии МОК.

Интересно, прислушаются ли в Международной федерации фехтования к рекомендациям МОК или останутся глухими. Ведь очевидно, что скандальная ситуация возникла из-за российского лобби федерации, которую ранее возглавлял олигарх из РФ Усманов.

Как известно, судьи сначала засчитали победу Харлан, а затем начались подковерные игры, которые привели к 60-дневной дисквалификации украинской фехтовальщицы.

По информации народного депутата Украины Жана Беленюка, Харлан заранее предупредила FIE. Однако Международная федерация фехтования пренебрегла предварительным соглашением и применила суровое наказание.