Украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила черную карточку от Международной федерации фехтования. Наша спортсменка пропустит не только ЧМ-2023 по фехтованию, но и ближайшие международные турниры, поскольку отстранение будет длиться 60 дней.

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Решение о дисквалификации Харлана было принято с нарушением

На скандальную ситуацию бурно отреагировало украинское спортивное сообщество. Несправедливое решение организаторов соревнований вызвало справедливую волну недовольства. Федерация фехтования Украины также не стояла в стороне и опротестовала дисквалификацию Харлана. Незаконное решение должно быть упразднено, считают в федерации.

"Федерация фехтования Украины подала апелляцию в Бюро Международной федерации фехтования (FIE) на решение Технического директората соревнований по дисквалификации олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которая состоялась сегодня, 27 июля, во время личных соревнований по женской сабле на чемпионате мира в Милане!

Федерация фехтования Украины настаивает на отмене наказания Ольги Харлан черной карточкой и устранении негативных последствий, которые уже испытала ведущая украинская фехтовальщица из-за незаконного решения Технического директората, принятого с рядом процедурных нарушений на основании жалобы нейтральной спортсменки Анны Смирновой.

Мы обращаем внимание на то, что вопрос "отсутствия проявления уважения", который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего бой судьи, который не зафиксировал в действиях украинской фехтовальщицы нарушений на момент его завершения. Что важнее, этот вопрос не относится к юрисдикции Технического директората соревнований в соответствии с правилами FIE.

Следовательно, решение Технического директората по дисквалификации Ольги Харлан незаконно и должно быть отменено!", – говорится в официальном обращении ФФУ.

Скандал с дисквалификацией Харлан на ЧМ-2023