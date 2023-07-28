Бюро Международной федерации фехтования (FIE) решило не отменять дисквалификацию Ольги Харлан, а только приостановить. Это решение позволит украинской спортсменке принять участие в командном турнире чемпионата мира-2023, который проходит в Милане.

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Изменение своей позиции FIE аргументировали рекомендацией МОК и признанием украинской фехтовальщицы своей вины.

"Бюро Международной федерации фехтования решило допустить украинскую саблистку Ольгу Харлан к участию в предстоящих командных соревнованиях на ЧМ. Это чрезвычайное решение было принято после инцидента с участием Харлан, признавшей наказание против нее правильным после того, как отказалась пожать руку нейтральному сопернику.

FIE полностью поддерживает наказание, которое после тщательного рассмотрения полностью соответствует официальным правилам и соответствующим наказаниям", – говорится в сообщении FIE.

Временный президент FIE Эммануэль Кациадакис, сменивший на этом посту российского олигарха Усманова, решил сохранить лицо на фоне грандиозного скандала.

"Мы тщательно обсудили этот вопрос и решение, встретились с госпожой Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом.

Это также посылает сигнал о чуткости и понимании наших членов и всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами", – заявил Кациадакис.

Из данного заявления остается непонятным два вопроса. Во-первых, когда активируют дисквалификацию Харлан. А во-вторых, как действовать украинским спортсменам при встрече на спортивной площадке с представителями стран-агрессоров: подавать руку или все же игнорировать оккупантов?

Напомним, что МОК предоставил Харлан wild card на Олимпиаду-2024. Украинская фехтовальщица гарантировала участие в соревнованиях в Париже.