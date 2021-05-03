Голевая феерия украинцев

Роман Яремчук отметился голом за Гент в матче плей-офф чемпионата Бельгии. Роман Безус в этом же матче за три минуты отдал результативную передачу. Эти два гола спасли Гент от поражения Мехелену, за который выступает Марьян Швед. Он, к слову, вышел на замену в конце матча

Руслан Малиновский отдал результативный пас в матче против Сассуоло. К тому времени Аталанта играла в меньшинстве после удаления голкипера. Доигрывали матч команды в равных составах. Но Аталанта не сумела победить. Сначала Берарди сравнял счет с пенальти. Взамен Муриель с пенальти не забил. Для Малиновского это седьмой матч подряд за Аталанту, когда он отмечается результативным действием.

Ничья в матче между Аталантой и Сассуоло позволила Интеру досрочно стать чемпионом Италии.

Львов и Рух сохраняют места в УПЛ

Еще две команды сохранили места в УПЛ на следующий сезон. Это Львов и Рух. Зато Минай, Мариуполь, Олимпик и Ингулец еще будут бороться за сохранение места в элите.

Триумф Калининой в Хорватии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила на турнире Zagreb Ladies Open в Хорватии. В финале она обыграла россиянку Камиллу Рахимову.

Калинина получила десятую победу подряд. Перед тем она выиграла на турнире в Португалии.

Украина примет Евроволей-2023

Федерация волейбола Украины официально подписала соглашение на проведение в Украине чемпионата Европы в 2023 году. Наша страна будет соорганизатором соревнований, приняв матчи группового этапа. А это значит, что сборная Украины точно выступит на турнире.

Украина пробилась на гандбольное Евро-2022

Сборная Украины по гандболу пробилась на Евро-2022. Хотя в решающем матче наша команда уступила Чехии. Но благодаря ничейному исходу матча против России, наша команда попала в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Хэмилтон победил на гран-при Португалии

Льюис Хэмилтон сумел одержать победу на гран-при Португалии. На второй строчке финишировал Макс Ферстаппен. Еще один пилот Mercedes Валттери Боттас пересек финишную линию третьим.

Сорван матч Манчестер Юнайтед и Ливерпуль

В 34-м туре АПЛ МЮ должен был принять на "Олд Траффорд" Ливерпуль. Это одно из самых принципиальных дерби во всей Англии. Но матч не состоялся. В этот день фанаты "красных дьяволов" вышли на улицы города с протестом. А после этого прорвались на поле стадиона за 2 часа до начала игры. Матч из соображений безопасности решили перенести на неопределенный срок.