Рух – Александрия 2:1

Голы: Притула, 52, Бойчук, 54 – Третьяков, 15

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Команды резво начали поединок. Сперва Рух создал угрозу у ворот Александрии благодаря удачной комбинации на правом фланге. Однако удар Мисика слета Юрий Панькив отразил.

Александрия почти сразу ответила дальним ударом Кирилла Ковальца. Бандура уверенно отвел угрозу!

Внешне непринужденно Александрия вышла вперед на 15 минуте. Третьяков протащил мяч в штрафную львовян и отдал передачу на Шастала. Тот пробил из пределов штрафной, но Бандура отбил мяч. Первым на добивании был Третьяков и переправил мяч в левый угол.

На 41 минуте Федорчук из центра поля вывел Притулу на рандеву с Панькивым. Игрок Руха забил гол, однако Притула находился в положении вне игры, поэтому мяч не засчитали.

После перерыва Рух довольно быстро сравнял счет. Львовяне провели атаку правым флангом. Бойчук получил передачу в штрафной от Борячука и прострелил на ближнюю стойку. Там первым на мяче был Притула и переиграл Панькива – 1:1.

Уже через какое-то мгновение Юрий Панькив второй раз вытаскивал мяч из собственной сетки ворот!

Борячук стал адресатом верховой передачи рядом с владениями Панькива. Нападающему Руха пытался помешать Бондаренко, но в результате борьбы мяч оказался у Бойчука. Тот обыграл защитников и покатил мяч в нижний угол – 2:1!

Пропущенные голы активизировали Александрию. На 62 минуте Мирошниченко классно присоединился к атаке и с правого фланга выкатил на Третьякова. Хавбек пробил примерно с 11 метров, однако попал в Бандуру.

На 80 минуте воротам Бандуры угрожал Гречишкин. Полузащитник Александрии пробил после сумбура в штрафной, но Бандура забрал мяч в руки.

Благодаря победе Рух набрал 24 очка и поднялось на 10 место. Теперь львовяне опережают на 6 очков Минай, который на последнем месте. При этом Александрия комфортно расположилась на 7 строчке.

Рух – Александрия видеообзор