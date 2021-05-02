Рух – Александрия 2:1
Голы: Притула, 52, Бойчук, 54 – Третьяков, 15
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Команды резво начали поединок. Сперва Рух создал угрозу у ворот Александрии благодаря удачной комбинации на правом фланге. Однако удар Мисика слета Юрий Панькив отразил.
Александрия почти сразу ответила дальним ударом Кирилла Ковальца. Бандура уверенно отвел угрозу!
На 41 минуте Федорчук из центра поля вывел Притулу на рандеву с Панькивым. Игрок Руха забил гол, однако Притула находился в положении вне игры, поэтому мяч не засчитали.
Уже через какое-то мгновение Юрий Панькив второй раз вытаскивал мяч из собственной сетки ворот!
Пропущенные голы активизировали Александрию. На 62 минуте Мирошниченко классно присоединился к атаке и с правого фланга выкатил на Третьякова. Хавбек пробил примерно с 11 метров, однако попал в Бандуру.
На 80 минуте воротам Бандуры угрожал Гречишкин. Полузащитник Александрии пробил после сумбура в штрафной, но Бандура забрал мяч в руки.
- Благодаря победе Рух набрал 24 очка и поднялось на 10 место. Теперь львовяне опережают на 6 очков Минай, который на последнем месте. При этом Александрия комфортно расположилась на 7 строчке.
Рух – Александрия видеообзор