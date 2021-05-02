В отличие от соперницы, Калинина не была сеянной во время турнира. Но это не помешало украинке насухо переиграть россиянку.

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Первый сет длился всего 29 минут, за который Калинина трижды совершила брейк, дав Рахимовой выиграть лишь один гейм.

Во втором сете Калинина уже на старте была впереди 3:0. Поэтому уверенно довела матч до победы.

Ангелина Калинина – Камилла Рахимова 2:0 (6:1, 6:3)

Для Калининой эта победа стала десятой подряд в 2021 году. Началась она с турнира ITF W25 в Португалии, где Калинина тоже одержала победу. А всего в 15 матчах на грунтовых кортах украинка одержала 13 побед в этом сезоне.

В целом для Калининой это 12-й титул ITF, но лишь второй такого рода (призовой фонд Zagreb Ladies Open – 60 тысяч долларов).