Результаты гран-при Португалии (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Серихо Перес (Red Bull)

5. Ландо Норрис (McLaren)

6. Шарль Леклер (Ferrari)

7. Эстебан Окон (Alpine)

8. Фернандо Алонсо (Alpine)

9. Даниэль Риккардо (McLaren)

10. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

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Ход гонки

Старт гонки оказался довольно спокойным: тройка лидеров Боттас, Хэмилтон и Ферстаппен сохранили свои места. Сайнс обошел Переса, а Норрис прошел Окона.

Но уже на втором круге вынужден был сойти Кими Ряйкконен. "Айсмен" на прямой въехал в колесо партнера по Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Переднее антикрыло Кими поломалось и он сошел с гонки. На трассе появился автомобиль безопасности.

На 7 круге состоялся рестарт гонки: Ферстаппен сразу прошел Хэмилтона, который проспал ускорение Макса. Сразу на 4 место взобрался Норрис. Британец прошел Сайнса и Переса.

Какие-то проблемы возникли у Сайнса: испанец опустился на 6 строчку. Однако его партнер по Ferrari Леклер прошел Окона – 7 ступень.

На 10 круге Боттас, Ферстаппен и Хэмилтон были в зоне DRS. Макс не смог воспользоваться своим антикрылом, что не скажешь о Хэмилтоне: британец на 11 круге прошел пилота Red Bull.

Даниэль Риккардо из McLaren, который провалил квалификацию, уже к 20 кругу вышел на 10 место: австралиец стартовал только 16. Серихо Перес на 15 круге вернул себе 4 место: мексиканец на прямой благодаря DRS прошел Норриса.

На 20 круге Хэмилтон вышел в лидеры гонки. Благодаря использованию DRS на прямой Льюис сравнялся с Боттасом и прошел финна по внешней траектории. Оба пилота Mercedes вели осторожную борьбу, чтобы не столкнуться.

На 22 круге Сайнс первым зашел на пит-стоп. Уже на следующем круге в боксы начали заезжать другие гонщики, в том числе и Норрис. Благодаря более раннему пит-стопу Сайнс приблизился к Норрису и находился в зоне DRS. Первую же атаку испанца гонщик McLaren выдержал, после чего больше не дал шанса Карлосу.

Лидеры гонки пытались продержаться на трассе как можно дольше и только на 36 круге Ферстаппен заехал в боксы за свежим комплектом жесткой резины. Что интересно, другие пилоты получили мягкую резину.

На следующем круге на пит-стоп пошел Боттас и также получил хард. Благодаря раннему пит-стопу Ферстаппен прошел Боттаса: у пилота Red Bull была более прогретая резина. Впоследствии за жесткой резиной заехал и Хэмилтон.

Позади топ-10 произошел размен позициями между Леклером и Сайнсом: Шарль прошел испанца. Сайнс довольно быстро пропустил еще и Эстебана Окона. Вместо этого Леклер начал сокращать отставание от Норриса.

На 50 круге в топ-10 уже находились два неудачника квалификации. Кроме Риккардо, который удерживал 9 место, на 10 строчку вышел Фернандо Алонсо. На 51 круге Алонсо прошел Риккардо!

Лидерство в гонке до 51 круга удерживал Перес, пока его не прошел Хэмилтон. "Чеко" только на 52 круге зашел на пит-стоп. Одновременно с этим пилот Haas россиянин Никита Мазепин получил 5 секунд штрафа за игнорирование синего флага.

На 58 круге Алонсо прошел Сайнса в борьбе за 8 строчку. На последних кругах Сайнс выбыл из топ-10: испанца прошел Риккардо и Пьер Гасли.

За 2 круга до завершения гонки Боттас сменил резину, получив мягкий комплект. Это было сделано, чтобы Боттас смог набрать очко за самый быстрый круг. Идентичное решение приняли в Red Bull, пригласив в боксы Ферстаппена. Лучший круг остался за пилотом Red Bull!