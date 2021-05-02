Федерация волейбола Украины и Европейская конфедерация волейбола подписали контракт, который окончательно определяет за Украиной право проведения матчей одной из групп Евроволей-2023. До этого между сторонами была устная договоренность о проведении Евроволей-2023 в Украине.

Напомним Волейбольный клуб Барком-Кажаны в третий раз стали чемпионами Украины

Таким образом Украина точно сыграет на Евроволей-2023, а матчи группового этапа проведет дома. Украина будет хозяйкой одной из четырех групп. Однако когда именно состоятся соревнования – точно не известно.

Для Украины это будет первый раз, когда она примет главные волейбольные соревнования Европы.

Однако где именно могут состояться матчи в Украине – пока неизвестно. Руководство Федерации волейбола хочет, чтобы к этому времени была построена новая арена. Единственный зал, который может принять европейское первенство – дворец спорта "Юность" в Запорожье.

Участие сборной Украины на Евроволей-2023 станет третьим подряд. В 2019 году украинцы впервые за 14 лет пробились на чемпионат Европы, где сумели дойти до четвертьфинала. Благодаря этому они гарантировали себе попадание на Евроволей-2021.