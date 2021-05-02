Малиновский вышел в старте Аталанты на матч против Сассуоло. Зато другой украинец Виктор Коваленко остался в запасе.
В то же время Украинский футболист забил автогол через минуту после выхода на поле: видео
И уже в начале матча Малиновский мог забить гол. Но голкипер Андреа Консильи все же дотянулся до мяча, который летел в угол ворот.
А в середине первого тайма Аталанта осталась в меньшинстве. Голкипер Пьерлуиджи Голлини за пределами штрафной сбил соперника. За что и получил красную карточку.
Несмотря на игру в меньшинстве, именно гости отрыли счет. Малиновский в касание отдал пас на Робина Госенса, который и отличился.
В конце тайма Малиновский навесил со штрафного, после которого забил Дуван Сапата. Но арбитр не засчитал гол из-за офсайда.
Сассуоло удалось спастись от поражения во втором тайме, когда Берарди отличился ударом с пенальти. Впоследствии команда еще раз отправила мяч в ворота соперников. Но после просмотра VAR взятие ворот не спасли.
Аталанта могла получить и победу. Марлон получил вторую желтую карточку в матче, поэтому команды стали в равных составах. А в ворота Сассуоло назначили пенальти. Пробивать отправился Луис Муриель. Но пробил по центру, и голкипер ногами отбил мяч.
Матч закончился вничью. Аталанта осталась на втором месте. Но из-за того, что команда не сумела победить в этом матче, Интер стал чемпионом Италии.
Видеообзор матча Сассуоло – Аталанта