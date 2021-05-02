Заря – Минай 1:0

Гол: Кочергин, 81

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На 10 минуте команды обменялись острыми моментами. Сначала игрок Миная Малепе вышел на ударную позицию в штрафной, но пробил в голкипера. Луганчане ответили ударом Аллахьяра после прострела с правого фланга. Иранец не попал в створ Поповича.

Команды не смогли развить стартовую активность: Заря контролировала игру в течение первого тайма, когда Минай искал шанса в контратаках. Однако за первые 45 минут больше не было действительно острых моментов, кроме неудачных ударов Фаворова и Аллахьяра из пределов штрафной.

После перерыва, первый момент отличиться был у Миная. Свежий Окучукву накрутил нескольких игроков Зари и пробил из-за пределов штрафной. Вратарь Зари не без проблем отбил мяч.

Через несколько минут уже Багайоко угрожал воротам луганчан дальним ударом, но выше плоскости. Через мгновение Заря пропустила еще одну поразительную атаку, но подопечных Виктора Скрипника спасло то, что мяч покинул пределы поля.

Хозяева ответили острым моментом на 64 минуте. Гладкий вышел почти на рандеву с Поповичем, но с острого угла не переиграл голкипера. Минай создал еще один момент после штрафного. Ткачук опасно пробил низом, однако Мацапура отбил мяч.

На 81 минуте Заря таки открыла счет в игре. После навеса в штрафную закарпатцев никто из защитников не выбил мяч. Игрок Зари получил передачу и пробил в правый от Поповича угол!

Благодаря победе Заря на 99% гарантировала себе бронзовые награды. Зато Минай в дальнейшем на последнем месте. В последних матчах закарпатцы сыграют против Шахтера и Ворсклы.

Заря – Минай видеообзор