Матч между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем должен был начаться в 18:30 по киевскому времени. Однако за несколько часов до матча на улицы Манчестера вышли болельщики клуба.

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Фанаты вышли с протестом против владельцев клуба – семьи Глейзеров. Между болельщиками и владельцами давно существует конфликт относительно деятельности и развития клуба.

Фанаты собрались под стадионом "Олд Траффорд", где и должен был состояться матч против Ливерпуля. В один из моментов часть из болельщиков сумела прорваться на сам стадион. Это произошло за два часа до начала матча.



Фанаты МЮ прорвались на стадион "Олд Траффорд"/ фото B/R Football

Но потом фанаты таки покинули пределы стадиона. И руководство АПЛ сначала перенесло начало матча. Но вскоре после переговоров с представителями обоих клубов, полицией и местными властями, решило перенести этот матч. Когда именно он произойдет – пока неизвестно.

Стоит добавить, что часть болельщиков заблокировала игроков МЮ и гостиницы, в которых они остановились перед игрой. А после того, как стало известно о переносе матча скандировали, что это они решают, когда команда будет играть.