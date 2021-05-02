Мариуполь – Львов 1:2

Голы: Топалов, 31 – Семенив, 33, Махмутович, 90

Победа каждой из этих команд гарантировала ей место в УПЛ следующего сезона. Учитывая то, что Минай в параллельном матче проиграл Заре.

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Для Мариуполя этот матч был особенным, ведь команда снова в 2021 году вернулась на родной стадион и провела матч со зрителями. В прошлый раз после матча против Миная "азовцам" вновь пришлось играть матчи не дома из-за газона, который не прижился.

Но и Львов в этом матче не остался без поддержки болельщиков. Клуб накануне посетил батальон полиции особого назначения "Львов", который сейчас находится на востоке Украины. И передал ей гостинцев, а также пригласил на матч.

Определять кто в первом тайме будет разводить мяч, а кто будет выбирать половину поля, капитаны команд решили с помощью писанок, которые разбивали.

Уже в начале встречи команды обменялись несколькими моментами. Львов мог отличиться из-за того, что голкиперу соперников Олегу Кудрику в некоторых моментах в глаза светило солнце, и он не слишком удачно действовал на выходах.

И все же первыми отличились именно хозяева поля. Топалов получил пас неподалеку штрафной. Перед ним было несколько соперников. Но ни один из пяти игроков Львова так и не сумел ни отобрать мяч, ни заблокировать удар – мяч влетел под дальнюю штангу.

Видео гола Топалова

Но радость мариупольцев была недолгой. Уже через две минуты счет на табло был равным. Ренан перед штрафной отдал пас на Семенива, и полузащитник из пределов штрафной отправил мяч мимо Кудрика.

Видео гола Семенива

На перерыв Львов мог пойти, находясь впереди в счете. Ренан перехватил неудачный поперечный пас соперника, вышел на ворота, где уже обыграл голкипера и еще одного защитника. Но с острого угла отправил мяч мимо линии ворот.

Во втором тайме команды продемонстрировали атакующий футбол. Мариуполю удалось забить, но голкипер не засчитал взятие ворот – Очеретько, который хоть и не пробивал, находился в офсайде. В момент удара он заблокировал голкипера Ильющенкова.

Матч так и мог бы закончиться вничью, но Львов все же одержал победу. Уже в компенсированное арбитром время после подачи с углового хозяева поля так и не сумели выбить мяч подальше от ворот. После первого удара мяч попал в штангу, а Махмутович отправил его точно в ворота. И принес своей команде победу. Хотя игроки Мариуполя пытались доказать, что во время этой атаки мяч попал в руку игроку Львова Казлаускасу.

Видео гола Махмутовича

Львов побеждает и набирает 28 очков. В последних пяти матчах Львов четыре раза победил, еще один раз сыграл вничью. Таким образом команда гарантировала себе место в УПЛ на следующий сезон.

Для Мариуполя еще не все решено. У команды 22 очка, и опережает она последний Минай лишь на четыре балла. До окончания чемпионата еще два тура, а в следующем матче Мариуполь сыграет дома против Динамо.