Олимпик – Ингулец 0:3

Голы: Янаков, 33, Ситчинава, 48, Шевцов, 87

Это был матч, в котором сошлись два аутсайдера УПЛ. Затем каждой команде нужно было побеждать, чтобы подниматься со дна турнирной таблицы.

Олимпик, который этот матч проводил в Чернигове, вышел на игру в футболках со словами поддержки Каргбо. Напомним, нападающий получил перелом многочисленных костей ноги в матче против Зари. Он пропустит как минимум 6 месяцев.

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И именно "олимпийцы" создали первый опасный момент у ворот соперника уже за стартовые секунды матча. После прострела Тейшейры должен был пробивать Таллес. Но он не сумел обработать как следует мяч, упустив прекрасную возможность.

В целом Олимпик сразу начал матч с активных атакующих действий. И голкиперу Кринскому, который до этого как раз и выступал за дончан, пришлось немало раз спасать свою команду. Однажды мяч после подачи Политыло с углового попал в стойку. Другие разы уже сам голкипер показывал свое мастерство.

Ингулец забил гол в первом тайме едва ли не с единственной своей атаки. Запорожец продемонстрировал футбольный слалом, отжав пас Сітчінаві на ход в штрафную. Форвард решил не пробивать сам, а сбросил под удар Янакова, который был без опеки в штрафной. И именно он открыл счет в этом матче.

Однако сразу в начале второго тайма Ингулец удвоил свое преимущество в счете. На этот раз Ситчинава получил мяч в штрафной, и едва ли не с разворота пробил. Кичак как ни пытался в прыжке добраться до мяча, так и не сумел этого сделать.

Далее в матче снова инициатива была на стороне Олимпика. Но мяч упорно не летел в ворота. Или ему помехой становился все тот же Кринский.

А закончилась игра с разгромным счетом. Плохотнюк решил нанести дальний удар. Мяч с отскоком от газона Кичак таки отбил. Но первым на подборе окажись Шевцов, который таки отправил его в цель.

Видеообзор матча Олимпик – Ингулец

Ингулец побеждает и поднимается на 11 место, опережая Олимпик и Мариуполь в борьбе за сохранение места в УПЛ. А также Минай, который на последней ступеньке. Однако команда пока не гарантировала себе места в УПЛ, ведь до команды из Закарпатья всего пять очков за два тура до конца чемпионата.

Олимпик же опережает Минай лишь на три очка.