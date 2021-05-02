Сборная Украины в воскресенье, 2 мая, сыграла заключительный матч отбора на Евро-2022. Наша команда на выезде играла против чехов. 28 апреля матч между этими командами в Украине закончился победой гостей.

В то же время Украина победила Швецию в плей-офф, но не поедет на чемпионат мира по гандболу

Украине в матче против Чехии нужно было побеждать, чтобы выходить на Евро-2022. Тогда был бы вопрос, с какого именно места украинцы выйдут из группы – второго (победа с разницей в три или более очка). В случае ничьей или поражения, все зависело от результатов в других группах.

Украинцы проиграли чехам (22:27). Поэтому нашей команде пришлось ожидать результаты других матчей. И они принесли хорошую весть для нашей сборной.

Украина в своей группе заняла третье место. На Евро-2022 попадали четыре сборные из третьих мест. Но учитывались только результаты с командами, которые заняли первые два места. Украина попала в четверку лучших третьих команд благодаря ничейному результату в матче против России (сама игра состоялась в Беларуси).

Финальный турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. В нем примут участие 24 команды.