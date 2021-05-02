Болельщики Манчестер Юнайтед выступают против семьи Глейзеров, которая владеет клубом. Фанаты недовольны решениями, которые принимаются. В том числе и об участии команды в Суперлиге, которая так и не состоялась.

Напомним Болельщики МЮ ворвались на клубную базу и требуют смены владельца

2 мая фанаты вышли с протестом на улицы города, собравшись под стадионом "Олд Траффорд". Именно здесь запланирован матч против Ливерпуля. Для МЮ именно эта команда является наиболее принципиальным соперником в Англии.

Но протест не закончился под стенами стадиона. Часть болельщиков таки сумела прорваться на поле за два часа до начала игры. Поэтому матч против Ливерпуля оказался под угрозой срыва.

Правда вскоре фанаты таки покинули пределы стадиона.

Еще перед тем, фанаты заблокировали вход в отель, в котором собралась команда перед игрой.

Болельщики требуют, чтобы семья Глейзеров продала клуб.