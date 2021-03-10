Во вторник, 9 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто вышел в 1/4 финала – в материале Спорт24.

Ювентус – Порту и Боруссия Д – Севилья выдали боевые поединки. Не обошлось и без сенсаций. По сумме двух матчей команда Андреа Пирло обидно покинула Лигу чемпионов. Хотя суммарный счет двух матче составил 4:4, но португальский клуб дважды забил на выезде в Турине.

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Во втором матче было тоже не менее жарко. Испанский гранд дал солидный бой в Германии и сделал невероятный камбэк, сравняв счет до 2:2. Однако в первой встрече "шмели" победили соперника 3:2, что позволило немцам праздновать выход в 1/4 финала турнира.

Кто вышел в 1/4 финала

Боруссия Д

Порту

Еще два четвертьфиналисты определятся 10 марта в матчах ПСЖ – Барселона и Ливерпуль – Лейпциг. Все остальные участники 1/4 финала Лиги чемпионов будут известны 16-17 марта.

Кто еще может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов