Английский Манчестер Сити и Боруссия Менхенгладбах 16 марта встретились в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После выездной победы со счетом 2:0 Манчестер Сити не имел проблем и во второй игре.

Манчестер Сити – Боруссия М 2:0

Голы: Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

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Манчестер Сити и Боруссия М вынужденно определяли сильнейшего в своем противостоянии в Будапеште. Что первая игра, что ответный матч состоялись в столице Венгрии из-за карантинных ограничений.

"Жеребцы" подходили к матчу с неутешительной статистикой – 6 подряд поражений. Все пошло наперекосяк, когда Боруссия Дортмунд объявила, что наставник менхенгладбахцев Марко Розе возглавит их с лета.

Также успела завершиться невероятная серия "горожан", которые выиграли 21 поединок подряд. Символично, что серию прервал Манчестер Юнайтед, одолев "Сити" в дерби.

Победа малой кровью

Уже на 7 минуте игры Манчестер Сити был близок, чтобы открыть счет. Канселу перебросил защиту "жеребцов" и нашел Фодена. Тот сразу пробил в угол из пределов штрафной, но Ян Зоммер совершил блестящее спасение.

Почти сразу немцы ответили своим моментом. Эмболо пробил из-за пределов штрафной и после рикошета мяч летел в направлении ворот. Эдерсон решил не рисковать и перевел мяч на угловой.

"Горожане" контролировали ход игры и внешне легко открыли счет на 12 минуте. Марез повозился с мячом на левом фланге и отдал пас на Кевина Де Брюйне. Бельгиец решил пробить из-за пределов штрафной и пушечным ударом едва не разорвал сетку – 1:0!

Видео гола Де Брюйне

Через 6 минут на табло уже горело 2:0! После провала в опорной зоне немцев хозяева матча быстро перешли в атаку. Фоден вывел Гюндогана на ударную позицию и тот из пределов штрафной легко переиграл Зоммера.

Видео гола Гюндогана

Боруссия нашла в себе силы ответить опасным моментом на 32 минуте. Тюрам получил мяч в штрафной и решил нанести удар. Мяч летел в дальний нижний угол, и Эдерсон совершил второй сейв в игре.

Зато англичане могли увеличивать счет после штрафного удара. Де Брюйне решил пробить с приличного расстояния. Мяч после его удара летел под перекладину, но по центру. Это позволило Зоммеру отбить мяч.

"Жеребцы" потеряли прекрасную возможность отличиться на 41 минуте. Тюрам красивой передачей вывел на удар Эмболо. Швейцарец с острого угла пробил низом и мяч "просвистел" мимо ворот.

После перерыва Манчестер Сити позволил немецкой команде больше контролировать мяч. Однако игрокам Боруссии крайне сложно давалось создания острых моментов.

На 63 минуте на поле появился украинец Александр Зинченко. Он заменил Жуана Канселу.

На 66 минуте у футболистов Манчестер Сити было два острых случая, чтобы сделать счет разгромным. Сначала Марез пробил из пределов штрафной, но не переиграл Зоммера. Через мгновение алжирец в штрафной простреливал на Фодена, однако том помешали переправить мяч в ворота.

Еще через 2 минуты Марез снова оказался на ударной позиции в штрафной. И снова Рияд бил со схожей позиции, однако Зоммер отбил мяч.

Номинальные гости ответили на 77 минуте. Вольф решился на дальний удар. К сожалению для игрока "жеребцов", мяч пролетел над воротами. А мог быть шедевр!

Манчестер Сити решил не развивать успех, добытый в первом тайме и остановился на двух голах. Англичане победили Боруссию по сумме двух матчей со счетом 4:0 и вышли в 1/4 финала!