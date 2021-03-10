Боруссия Дортмунд вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб по сумме двух матчей одолел испанскую Севилью в 1/8 финала. Команды 9 марта сыграли матч, который завершился ничьей.

Боруссия Д – Севилья 2:2

Голы: Холанн, 35, 54 (п) – Эн Несери, 68 (п), 90+6

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В первом матче, который состоялся 17 февраля, Боруссия отпраздновала победу в Севилье со счетом 3:2. Следовательно, в ответном матче "шмелям" было достаточно не проиграть с разницей в два гола или с большим счетом 3:2. Например, 4:3, 5:4 и так далее.

Заряженная Севилья

Уже на 3 минуте Севилья была близка, чтобы ошеломить "шмелей". Марвин Хиц отдал неудобный пас на Джана, оказавшегося под прессингом. Защитник Боруссии выбил наугад и мяч оказался у Окампоса. Лукас прошел несколько метров и нанес обводящий удар. Хиц эффектно отбил мяч.

Боруссия под высоким прессингом Севильи не могла не только выйти в атаку, но и сделать несколько точных передач. Испанцы были чрезвычайно заряжены на игру.

На 18 минуте выводить испанцев вперед мог Сусо. Окампос классно пробросил между ног Джану и, казалось, что будет пробивать. Но он продолжил атаку пасом на испанца. Тот нанес красивый удар, но не попал в створ ворот.

Севилья давила на Боруссию, однако счет в игре открыла немецкая команда. На 35 минуте Делейни отобрал мяч на поле Севильи в Кунде и отдал пас на Шульца. Нико нашел Дауда, который отдал в штрафную на Ройса. Марко прострелил на Холанна, который спокойно переправил мяч в пустые ворота – 1:0.

Сразу после перерыва "шмели" были близки, чтобы увеличить преимущество. Холанн избежал офсайда на левом фланге и получил передачу вблизи штрафной испанцев. Норвежец прострелил на Азара, который целил в дальний угол, но не попал эффектным ударом.

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Многострадальный гол Холанна

Но уже на 48 минуте на табло горело 2:0. Кто забил? Конечно же Холанн! Норвежец снова получил пас на левом фланге, начал смещение в центр и обыгрался с Азаром. Бельгиец неудачно отдал на ход Эрлингу, но норвежец словно танк прожал соперников и с острого угла попал в створ ворот. Прекрасный гол!

Однако взятие ворот от Холанна было отменено! Во-первых, Холанн, вероятно, нарушил правила. Во-вторых, перед тем немцы проводили атаку, во время которой Кунде в штрафной дернул за футболку все того же Холанн. Арбитр решил назначить пенальти.

Эрлинг подошел к отметке и попал в правый нижний угол. Вратарь Севильи Бону отбил мяч, после чего Холанн попал в него снова. Но и на этом все не закончилось. Во время удара Холанн голкипер Бона вышел с линии ворот.

Арбитр решил, что пенальти нужно перебить. К отметке снова подошел Холанн и пробил в тот же угол. На этот раз голкипер не отразил его удар. На поле вспыхнула небольшая стычка!

Севилья свой момент получила на 64 минуте. Экс-игрок Металлиста Гомес выстрелил со средней дистанции, но Хиц вытащил мяч из нижнего угла. Через три минуты испанцы получили шанс отыграть один мяч.

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Эмре Джан в штрафной намеренно толкнул Де Йонга – пенальти. Удар с отметки четко выполнил Эн Несери. Марокканец мощно пробил по центру от перекладины!

Под занавес матча шедевр едва не удался Джуду Беллингему. Английский игрок "шмелей" после углового пробил через себя. К сожалению для него мяч пролетел мимо "девятки" ворот.

На 84 минуте Бону пришлось спасать Севилью от третьего гола. Хавбек "шмелей" Дауд пробивал почти из вратарской, но голкипер совершил удивительный сейв.

Испанский клуб ответил острым ударом после углового, но на этот раз на высоте был Хиц. На 6 компенсированной минуте матча Севилья сравняла счет. После навеса в штрафной от Ракитича отличился Эн Несери.

Севилья устроила финальный штурм, но не смогла забить третий гол, который бы перевел игру в овертайм. Боруссия выиграла противостояние с общим результатом 5:3.

Боруссия Д – Севилья видеообзор