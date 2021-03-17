Реал 16 марта прйимав Аталанту в ответном матче Лиги чемпионов. "Сливочные" без проблем победили соперника и во втором матче – 3:1.

Реал – Аталанта 3:1

Гол: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 85-Мюриэль, 83

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Первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился минимальной победой Реала (0:1). Этот гол на выезде теперь значительно помог "мадридцам" во втором поединке.

Аталанта могла открывать счет уже на 3-й минуте, но слабым вышел удар от Госенса с ближнего угла вратарской, после подачи Мюрbеля с левого фланга.

На 26-й минуте уже Реал мог размочить нули на табло. Бензема прекрасно ассистировал партнеру в центре штрафной, и Спортьелло даже упал на пятую точку, пока ждал удара от бразильца. Гимшити бросился под мяч? и Винисиус попал в спину защитнику.

Впоследствии "сливочные" все же открыли счет в матче. Модрич перехватил ужасную передачу Спортьелло со своей штрафной в левый фланг, и хорват вышел один на один с кипером, но не пожадничал и покатил поперек поля. Бензема пробил по полупустым воротам.

Видео гола Бенземы

В конце первого тайма Малиновский пробил метров с двадцати. Он получил мяч у угла штрафной, сместился чуть ближе к центру и расчехлил свою левую. Мяч перелетел дальнюю девятку.

После перерыва Реал продолжил давление на ворота итальянцев. Винисиус в одиночку прошел всю чужую половину, исчез в центр штрафной, обыграл там соперников и выбрался к воротам, но не попал в угол, укатив мяч мимо ноги Спортьелло.

На 60-й минуте Толой снес Винисиуса в пределы штрафной, но арбитр указал на 11-метровый удар. Иличич привез момент на свои ворота.

Рамос уверенно реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол. Спортьелло прыгал в нужную сторону, но мяч не достал.

Видео гола Рамоса

В конце матча Аталанте удалось отквитать один мяч, но это не спасло команду. Точно в правый верхний угол пробил со штрафного с подкруткой Мюриэль.

Видео гола Мюриэля

"Сливочных" не устроил такой расклад, и через минуту они снова сделали разрыв в счете в два мяча. Васкес протянул мяч и отдал на Асенсио, который принял круглый снаряд и попал в ближний угол ворот.

Видео гола Асенсио

В конце матча Малиновский снова запускал свою пушку, но мяч пролетел выше ворот.

Таким образом, Реал одолел Аталанту в сумме двух матчей со счетом 4:1. Украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко прекратили борьбу за трофей в этом сезоне.

Реал – Аталанта видеообзор