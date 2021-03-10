10 марта на "Парк де Пренс" ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимал Барселону. Команды сыграли в боевую ничью.

ПСЖ – Барселона 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) – Месси, 37

Нереализованный пенальти: Месси, 45 + 3

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Перед матчем

Можно сказать, что на фоне домашних 1:4 от французского оппонента в первом матче еврокубковый сезон для каталонской Барселоны вот-вот подойдет к своему завершению. Но все мы прекрасно помним, что сделали "блаугранас" с теми же французскими чемпионами несколькими годами ранее, хотя ситуация тогда была даже более критической (0:4, после первой гостевой игры). Однако сейчас "сине-гранатовые" уже "не те", да и Париж, мягко говоря, "не тот".

"Красно-синие" побывали в финале Лиги чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, им там понравилось все, кроме финального результата игры против мюнхенской Баварии (0:1). Очевидно, что они хотят повторить, как минимум, весь путь до решающего поединка. А без победы над такими соперниками, как команда Кумана, на нем не обойтись.

Футболисты Барселоны активнее начали матч и создали несколько острых моментов. Сперва Месси пристрелялся подкруткой над правой девяткой, а затем Дембеле убежал в контратаку в левый фланг и завершил ее тоже ударом над воротами.

На 22-й минуте мяч едва не оказался в воротах хозяев. Гост сотряс ворота, пробив с почти нулевого угла на финише резкого рывка. Возможно, Навас успел зацепить мяч кистью.

Через мгновение уже Месси не хватило нескольких миллиметров для гола. Он изо всех сил пытался задеть мячик шипами после прострела Дембеле, но не достал.

На 28-й минуте Лангле сфолил против Мауро Икарди в своей штрафной и заработал пенальти после просмотра арбитром VAR. Судьи с помощью видеоасистента поняли, что Лангле наступил шипами на пятку Икарди перед воротами.

Мбаппе прекрасным ударом в девятку открыл счет во встрече.

Видео гола Мбаппе

Однако преимущество парижан продержалось недолго. За несколько минут лидер Барселоны Лионель Месси поддел себе под левую перед штрафной и катапультировал мяч прямо под перекладину. Навас летел, но так и не смог дотянуться.

Видео гола Месси

В конце первого тайма был назначен пенальти уже в ворота ПСЖ. Курзава поднял ногу и задел Гризманна. Форвард "Барсы" издал вопль по такому случаю и арбитр указал на точку.

Месси не смог вывести свою команду вперед – Лео пробил почти по центру, а Навас падал в правый от себя угол. Мяч попал в ноги голкиперу и отлетел в перекладину.

Видео нереализованного пенальти Месси

После перерыва эмоции в матче резко стихли. На 61-й минуте Месси получил мяч на пятачке, но сразу двое игроков ПСЖ бросались под удар во вратарском. В результате Лео так и не выпутался из ситуации и не смог пробиться сквозь тела соперников.

Впоследствии Бускетс выиграл борьбу перед ближней штангой после навеса с углового и перенаправил в ворота. Навас сумел отбить двумя ладонями.

В конце матча парижане могли даже вырвать победу. Мбаппе с невероятной легкостью обвел Лангле в штрафную гостей, заявился на Свіданка с тер бедер и сильно пробил в направлении ближней девятки, но мяч просвистел над перекладиной.

Таким образом, по итогам двух матчей ПСЖ победил Барселону со счетом 5:2 и уверенно вышел в четвертьфинал турнира.

ПСЖ – Барселона видеообзор