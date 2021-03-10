В украинском футболе с каждым днем со все большей силой назревает скандал. Связан он с высказыванием президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина после матча с Шахтером. И этот скандал имеет шансы стать той лавиной, которая немало наломает на своем пути.

С чего все началось

Причиной для скандала стал незасчитанный гол в матче Олимпик – Шахтер. Его забил нападающий Нкенг, но арбитр Юрий Иванов взятие ворот не засчитал. Все из-за офсайда. Хотя Снурницын оказался в офсайде, так как получил удар от вратаря "горняков" Трубина. Шахтер же в итоге победил благодаря единственному голу Додо до этого.

Но это было только начало. Уже после матча президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на флеш-интервью наставника команды. И с руганью высказал свое мнение. Все это в прямом эфире.

Скажи, что пид***c судья оторвал голову н***й, чего ты, б*я, стесняешься? Что вы, б***ь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы тут рассказываете? Что эти, б***ь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. Для чего этот пид***c итальянец находится у нас, н***й, в стране, б***ь?,

– заявил Гельзин.

Официальные угрозы

Таким своим высказыванием Гельзин запустил лавину. Итальянец, которого он упомянул, – это глава судейского корпуса Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Он почти не общается со СМИ, даже тогда, когда к арбитражу в Украине возникает немало вопросов. Но на этот раз все-таки ответил. Он заявил, что гол не был засчитан правильно. И пригрозил Гельзину.

"Я не буду комментировать заявления Гельзина, но сейчас могу подтвердить вам, что КДК примет очень жесткое решение относительно его поведения. В Европе такое поведение не принимают и не терпят", – подытожил Лучи.

И действительно, контрольно-дисциплинарный комитет решил рассмотреть вопрос на своем заседании в четверг, 11 марта. Кроме самого высказывания Гельзина, там будут рассматривать и "информацию о возможных нарушениях регламента УПЛ и дисциплинарных правил УАФ, зафиксированные в рапортах официальных лиц матча". Что именно было написано в рапорте – неизвестно. По данным журналистов канала "Футбол 1/2/3", Гельзин пытался попасть в судейскую комнату и во время матча, и после игры. Но ему не дали этого сделать.

Гельзин идет в атаку

Но на этом решил не останавливаться и Гельзин. На официальном сайте Олимпика было опубликовано его обращение, где он заявил, что "в украинской футбол вернулся системный беспредел".

"Когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел", – объяснил свое поведение Гельзин.

Кроме того, клуб инициировал собрание руководителей клубов УПЛ. Главный вопрос, который планируется обсудить, – все тот же судейский произвол. А также выражение недоверия Лучано Лучи. Вот только Лучи подчиняется УАФ, а не УПЛ.

Также Олимпик обратился к УАФ, чтобы там обнародовали запись переговоров бригады арбитров во время матча против Шахтера. Так как Иванов сначала засчитал гол, а отменил его после разговора с VAR-арбитром Сергеем Бойко и после просмотра повтора. Хотя Иванову показали не весь эпизод момента.

Такой ли уж праведный Гельзин

Но и сам президент Олимпика явно не тянет на роль невинной жертвы. Как и весь украинский футбол, где царит системная порука. В качестве примера можно привести факт с договорными матчами молодежной команды Олимпика. Закончилось все тем, что эту команду дисквалифицировали. Но руководство клуба не понесло никакого наказания. Хотя вряд ли все происходило без их согласия.

Кроме того, после дисквалификации молодежной команды Олимпик не должен был бы выступать в УПЛ, так как это нарушает регламент соревнований. Но команде все-таки разрешили остаться в элите украинского футбола.

Однако Гельзин – не единственный владелец футбольной команды в Украине, к которому могут возникнуть вопросы. И не только команд УПЛ. Игорь и Григорий Суркисы (Динамо), Ринат Ахметов (Шахтер), Евгений Геллер (Заря), Владимир Левин (Десна), Константин Жеваго (Ворскла), Тарик Махмуд Чаудри (Мариуполь), Сергей Кузьменко (Александрия), Андрей Засуха (Колос), Юрий Береза (Днепр-1), Григорий Козловский (Рух), Валерий Пересоляк (Минай), Александр Поворознюк (Минай), Богдан Копытко (Львов). К каждому из них есть немало претензий не только относительно их футбольной деятельности.

Тот же владелец Ингульца Александр Поворознюк заявлял, что из 14 команд УПЛ только четыре не "работают" с арбитрами – Шахтер, Динамо, Ингулец и Днепр-1.

Все знают суммы, которые дают клубы арбитрам, чтобы их не трогали. Также знают цифры, которые надо дать рефери, чтобы он помог. Все знают об этом. Почему молчат? И мы за "чистый" футбол? И мы сидим по уши в коррупции,

– заявил Поворознюк.

И тут стоит упомянуть еще несколько ремарок о Гельзине. Но не только о нем.

Ситуация с каналами "Футбол 1/2/3"

От Гельзина во время его высказываний досталось экспертам каналов "Футбол 1/2/3". За них решил вступиться руководитель канала Александр Денисов во время прямого эфира программы "Великий футбол". На сайте канала даже дали расшифровку его речи. Правда удалили одну важную фразу (она выделена жирным).

"У меня большой вопрос к Владиславу Гельзину. Если он выбрал такой путь общения с нами, хочу напомнить, что телеканал "Футбол" всегда и часто поддерживал клуб информационно во всех его начинаниях. В том числе в ситуациях с договорными матчами, где Олимпик был уличен в игре на букмекерские конторы. Мы понимали, что кто-то заигрался. Причем на это косвенно и прямо указывали те, кто эти вещи обслуживал. Но лично я понимал, что важнее сохранить клуб и человека, который инвестирует средства в футбол, чем размазать его и уничтожить за игры на ставках. Вот нам и вернулось, что наши эксперты не такие, Виталик Плецан и Витя Соколов не такие".

Так что получается, что журналисты канала знали о фактах договорных матчей, и о причастности к ним Гельзина, но решили не давать это? Между тем решили "сохранить клуб и человека". Другого объяснения этим словам найти трудно.

Роберто Моралес о Гельзине

"Подлил масла в огонь" и футбольный комментатор Роберто Моралес. Он решил вспомнить ситуацию, когда Гельзин еще сам играл за Олимпик, а команда выступала во Второй лиге. В одном из матчей против второй команды запорожского Металлурга на поле произошла потасовка, в которой Гельзин получил пару пинков. По словам Моралеса, после игры его охранники "гасили молодежь запорожцев в подтрибунке, хорошо гасили, с последствиями". Уже после этого в Запорожье пообещали вендетту за это. Потому Гельзин долго не приезжал в этот город.

Уже после этого в защиту Гельзина решил выступить президент Десны Владимир Левин. У него возникло немало претензий к словам Моралеса. А в комментариях к нему написал и генеральный директор Олимпика Алексей Антонов, который почему-то убежден, что журналисты должны быть на стороне владельцев футбольных клубов.

И об арбитре матча

Но интересной является и фигура главного арбитра матча Олимпик – Шахтер Юрия Иванова. Это уже не первый скандал с его участием.

15 июля 2020 года он судил матч лидеров Первой лиги Агробизнес – Минай. А после матча его избили. Арбитр обвинил в избиении владельца Агробизнеса Олега Собуцкого. На то время он был даже вице-президентом УАФ. Весь скандал закончился тем, что Собуцкого навечно отстранили от футбола.

Теперь же после скандала в матче Олимпик – Шахтер, в УАФ решили назначить Иванова на центральный матч Заря – Динамо. Матч состоится в воскресенье, 14 марта.

Динамо тоже может пострадать

Но в этой всей истории может оказаться еще один пострадавший. А именно – киевское Динамо и их стадион, на котором и состоялась игра Олимпик – Шахтер. Олимпик свои матчи УПЛ играет именно на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. И по данным телеграм-канала Динамо Киев Inside, этому стадиону могут запретить принимать матчи УПЛ. Соответствующее решение готов принять комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ.

При том, что кроме Олимпика, на этом стадионе свои матчи временно играет и черниговская Десна, у которой проблемы со своим стадионом.

И в заключение

Все-таки хочется, чтобы эта ситуация хоть к чему-то привела. Мы уже неоднократно становились свидетелями скандалов, которые не имели последствий, как только медийное внимание к ним исчезало.

Хочется, чтобы арбитры стали более открытыми. Чтобы после матча можно было услышать мнение причастных лиц, почему было принято именно такое решение. Ведь отсутствие такой коммуникации только усиливает недоверие к арбитрам.

Хочется, чтобы президенты клубов поняли, что футбол – это не только для них, но и для болельщиков. Потому что если не будет их на трибунах, у экранов телевизоров, то не будет и рекламных контрактов, и призовых.

Хочется, чтобы журналисты поняли, что их задача – быть на стороне не президентов клубов или "хорошего человека", а правды.