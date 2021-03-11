В матче между Ливерпулем и РБ Лейпциг в среду, 10 марта, номинальные хозяева матча одержали победу. И вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ливерпуль-РБ Лейпциг 2:0

Голы: Салах, 70, Мане, 74

Ливерпуль на этот матч выходил в статусе фаворита. Все благодаря победе в первом матче со счетом 2:0. Как и эта игра, предыдущий матч состоялся на нейтральном поле – в Будапеште.

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Сам матч отметился немалым количеством голевых моментов, которые обе команды упустили. Довольно надежно сыграли вратари обеих команд. В первом тайме могли забивать Дани Ольмо, Кампль или Форсберг у немецкой команды. Ливерпуль на это ответил моментами своей атакующей тройки Салах – Жота – Мане.

Особенно опасно было, когда Салах вышел один на один на ворота Гулачі. Но не переиграл голкипера. А после добивания Мане оказался в офсайде. Впоследствии не смог забить и Жота, когда к нему отлетел мяч, а перед ним был пустой угол – мимо ворот.

Расточительство моментов продолжилось и во втором тайме. Но на этот раз РБ Лейпциг мог забить. После удара Сорлота лишь перекладина спасла "мерсисайдцев" от пропущенного гола.

И только после этого Ливерпуль забил. Мане отдал на Жоту, португалец собрал вокруг себя двух игроков и отдал на Салаха. А уж он в штрафной после смешения пробил в угол ворот.

Видео гола Салаха

Произошло это на 70-й минуте. А уже на 74-й минуте Ливерпуль забил второй раз. После прострела Ориги отличился Мане, в касание отправив мяч в ворота соперника.

Видео гола Мане

Ливерпуль побеждает и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.