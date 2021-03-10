Ювентус и Порту в ночь с 9 на 10 марта сыграли ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч путевку в четвертьфинал завоевал португальский Порту.

Ювентус – Порту 3:2

Гол: Кьеза, 49, 63, Рабио, 117 – Оливейра, 19 (пен.), 115

Удаление: Тареми, 54 (Порту)

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В первом матче португальский клуб одержал победу со счетом 2:1, поэтому повторное противостояние обещало быть достаточно интригующим. "Драконы" расписались в воротах "Старой синьоры" в начале каждого из таймов, а в конце поединка Кьеза отквитал один гол.

Перед ответственным матчем Ювентус провел встречу чемпионата Италии, обыграв Лацио со счетом 3:1. Порта в своем национальном первенстве встречался с Жил Висенте и одержал победу со счетом 2:0.

Интересно, что обе команды в этом сезоне рискуют сложить полномочия чемпионов своих стран. Ювентус идет на третьей позиции турнирной таблицы Серии А, а Порту занимает второе место, отставая от лидирующего Спортинга на десять очков.

И снова Порту первый

Команды достаточно активно начали матч и создали первые моменты еще до 10-й минуты. После навеса с правого фланга Мората головой расстреливал ворота, и Марчесин в прыжке отбил мяч.

Впоследствии ответил Порту – Зануси на левом фланге разобрался с оппонентом и прострелил на Тареме, который нанес удар, но Щенсный ногой отбил мяч. Тареми головой пытался добить, и мяч прошелся по перекладине.

На 17-й минуте Демирал сбил в штрафной Тареми и заработал пенальти в собственные ворота. Оливейра хладнокровно реализовал приговор и сделал счет 0:1.

Видео гола Оливейры

В середине первого тайма гости из Португалии создали настоящую бурю на ворота Ювентуса. Три атаки порта подряд, с моментами и ударами, но Щенсный справился. Оборона "Юве" трещала по швам.

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Ювентус в контратаке также ответил. После навеса Куадрадо Манафа не дотянулся до мяча, и Мората оказался на ударной позиции перед Марчесином. Голкипер выручил свою команду.

После перерыва туринцам удалось восстановить паритет в матче. Роналду остановил заброс в штрафную, но уступил право на удар Кьезе – и Федерико ввинтил мяч в дальнюю девятку.

Видео первого гола Кьезы

На 54-й минуте футболист Порту Тареми заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду на весь второй тайм в меньшинстве.

Видео удаления Тареми

За несколько минут Ювентус упустил идеальный шанс реализовать большинство: Кьеза в штрафной Порту сыграл на опережение, и Пепе помешал сопернику нанести точный удар по пустым воротам – мяч попал в штангу.

Все же, на 63-й минуте Кьеза использовал еще один момент и Ювентус вышел вперед. Куадрадо сделал навес к вратарской Порту, и Кьеза головой точно пробил под перекладину.

Видео второго гола Кьезы

В конце основного времени Ювентус был близок, чтобы закончить матч без овертайма. Но вмешалась система VAR. Мората забил от стойки, выйдя один на один, но при этом попался в офсайд.

На 3 компенсированной минуте Куадрадо на правом фланге прошел оппонента и с угла штрафной попал в перекладину. Мяч никак не хотел лететь в ворота Порту и команды вынуждены играть два дополнительных тайма по 15 минут (в первом матче Порту также одержал домашнюю победу со счетом 2:1).

Сенсационное поражение Ювентуса

Ювентус продолжил доминировать на поле благодаря численному большинству. Но острых моментов у ворот "драконов" не было. Зато осложнить жизнь итальянцев мог Марега.

Нападающий Порту пробивал по воротам туринцев из пределов штрафной, но Щенсный совершил рабочий сейв. Во втором тайме снова гости имели шанс вырвать победу. Груич вышел на ударную позицию перед штрафной Ювентуса, но замешкался с ударом. В итоге удар хавбека с острой позиции оказался хилым.

С подобной позиции по воротам Порту пробивал Мората, и его удар уверенно забрал в руки Марчесин. На 115 минуте "драконы" получили шанс выйти вперед, получив право на штрафной.

Оливейра взял большой разбег и разрядил свою пушку. Игрок Порту пробил низом под стенкой Ювентуса, которая вместе с Роналду развалилась, и попал в угол. Щенсный не смог отбить мяч.

За 5 минут перед Ювентусом стояла задача забить 2 гола. И туринцы сразу взялись за дело. На 117 минуте Рабио отметился голом после углового.

Арбитр компенсировал три минуты, но Ювентус не успел забить 4 гол.

В итоге туринцы победили 3:2, но по сумме двух матчей результат – 4:4. Порту прошел в четвертьфинал благодаря большему количеству голов на поле соперника.