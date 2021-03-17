Мюнхенская Бавария и римское Лацио 17 марта встретились в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на поле Баварии завершился победой немецкого клуба.

Бавария – Лацио 2:1

Голы: Левандовский, 33 (п), Чупо-Мотинг, 73-Парело, 82

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Интрига в противостоянии между Баварией и Лацио "осталась" в Риме, где мюнхенский клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 4:1. Итальянскому клубу в ответном матче нужно было забивать минимум 4 гола.

В составе обеих команд произошли по одному существенному изменению по сравнению с первым матчем.

Бавария выходила без капитана Мануэля Нойера, которого заменил Александр Нюбель. При этом на скамейке запасных Лацио остался ключевой нападающий Чиро Иммобиле.

Бавария логично доминировала на футбольном поле со стартового свистка, хотя и позволяла гостям атаковать. После обмена незначительными моментами на старте игры Бавария могла открывать счет на 12 минуте.

Лерой Сане сместился с правого фланга к центру и нанес удар в дальний угол. К счастью для Пепи Рейны, мяч не залетел в сетку ворот.

Лацио ответил на 15 минуте. Милинкович-Савич откликнулся на заброс в штрафную и с близкого расстояния пробивал по воротам Нюбеля. Голкипер Баварии поймал мяч, а у игрока Лацио, вероятно, был офсайд.

На 31 минуте игры Бавария выполнила свой первый угловой и неожиданно заработала пенальти. Мурики в штрафной задержал Горецку. Удар с отметки уверенно реализовал Левандовский, для которого этот гол стал 73 в Лиге чемпионов.

Видео гола Левандовского

Сразу после перерыва Левандовский мог оформить дубль. Мюнхенцы перехватили мяч, после чего польский нападающий с острого угла пытался переиграть Рейну. Испанский голкипер отбил мяч.

Бавария своей игрой убаюкала зрителей матча. Разбудить фанов решил Левандовский, который в середине тайма мощно из-за пределов штрафной пробил в стойку.

Римский клуб ответил моментом Корреа, который не смог реализовать рандеву с Нюбелем. Вероятно, игрок Лацио был в офсайде. Бавария ответила сразу.

Давид Алаба, который после заменил Горецки, переместился в центр поля, выверенной передачей вывел Чупо-Мотинг на свидание с Рейной. Опытный форвард уверенно переиграл голкипера – 2:0!

Видео голу Чупо-Мотинга

Бавария была бы не Баварией, если бы не пропустила хотя бы гол. На 82 минуте Лацио исполнил штрафной. Защитники Баварии забыли о Пароло на дальней стойке, который не оставил шансов Нюбелю.

Видео гола Пароло

На этом команды и остановились. Бавария празднует очередную победу и шагает в четвертьфинал. Своего следующего соперника Бавария узнает 19 марта.