В матче между Челси и Атлетико в среду, 17 марта, хозяева праздновали победу благодаря двум голам. И вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей.

Челси – Атлетико 2:0

Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 90 + 4

Удаление: Савич, 82 (Атлетико)

В первом матче между этими командами Челси праздновал минимальную победу. Все благодаря невероятному голу жира в падении через себя. Поэтому в домашнем матче "синие" имели преимущество. Это отмечено и на матче – минимальное количество моментов и победа.

Атлетико надо было забивать. Но "матрасники" так ничего и не показали в этом матче. На старте хозяева сразу захватили инициативу. Хотя моментов так и не было. Вратари почти не вступали в игру.

К середине первого тайма Атлетико дважды мог претендовать на пенальти. Но если падение Суареса было "картинным", то фол против Карраско не был таким однозначным. Но арбитр сразу показал, что ставить 11-метровый удар не будет.

Мог забить и Фелиш. Но с его ударом, даже с рикошетом, справился Мэнди.

Первый гол был забит на 34-й минуте после быстрой контратаки. Гаверц перехватил мяч, запустил в прорыв Вернера, и уже нападающий в штрафной отдал под удар Зиеша. Облак задел мяч, но тот прошел ему под ногой и рукой.

Видео гола Зиеша

Второй тайм начался с атаки Челси, когда мог забивать Вернер. Но на этот раз Облак справился с ударом с острого угла. Впоследствии он спас и после удара Зииша под перекладину.

Атлетико мало чем соответствовало, почти не имея моментов. И их ситуация ухудшилась, когда в конце встречи прямую красную карточку получил центральный защитник Савич.

В компенсированное арбитром время команды обменялись моментами. Но Мэнди справился с ударом Фелиша. А Челси удалось забить второй раз. Быструю контратаку ударом в угол ворот закончил Эмерсон, который лишь перед тем вышел на замену.

Челси побеждает и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего соперника команда узнает в пятницу, 19 марта, во время жеребьевки.