Капитан сборной, новые звезды и призеры Олимпиады: топ-10 спортсменов Украины в 2021 году
Источник:uspa.com.ua
Украинские спортсмены неоднократно поднимали наш флаг выше других. Определили десятку лучших атлетов в 2021 году.
17 призеров Олимпиады-2020
Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучших атлетов в 2021 году. Больше всего баллов получил олимпийский чемпион в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Борец стал автором единственного "золота" Украины на Олимпиаде-2020.
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Отрыв от второго места составил 38 очков. За спиной Беленюка расположился обладатель двух наград Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаил Романчук.
Тройку лидеров замкнула сенсация в составе сборной Украины по гребле Людмила Лузан. 24-летняя спортсменка из Ивано-Франковска завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500 метрах и стала третьей в одиночном заплыве на 200 метров.
Новые звезды украинского спорта-2021
Интересно, что есть в топ-10 новые лица, ставшие звездами спорта в 2021-м. Например, Елена Старикова, которая стала автором последней медали Украины в Токио. 25-летняя атлетка сенсационно стала второй на велотреке в спринте. Украинка закрыла десятку лучших (22 балла).
Также в десятке есть дуэт по артистическому плаванию Анастасия Савчук и Марта Федина. Украинские русалки единственный дуэт в топ-10, так как девушки выступали в паре.
Ближе к десятке лучших приблизилась каратистка Анжелика Терлюга, которая стала первым серебряным призером Олимпиады-2020.
Топ-20 лучших атлетов Украины-2021 (в баллах)
- Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113
- Михаил Романчук (плавание) – 75
- Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) – 72
- Александр Усик (бокс) – 71
- Елена Костевич (стрельба) – 48
- Андрей Ярмоленко (футбол) – 34
- Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) – 32
- Элина Свитолина (теннис) – 27
- Дарья Белодид (дзюдо) – 26
- Елена Старикова (велоспорт) – 22
- Анжелика Терлюга (карате) – 21
- Александр Хижняк (бокс) – 16
- Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12
- Игорь Рейзлин (фехтование) – 11
- Алла Черкасова (борьба) – 7
- Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5
- Ирина Коляденко (борьба) – 3
- Станислав Горуна (карате) – 3
- Олег Омельчук (стрельба) – 3
- Юрий Захареев (бокс) – 1
Дополнительная статистика
Из 20-ти спортсменов 17 атлетов принесли Украине награды на Олимпийских играх-2020. Больше медалей получили каноистка Лузан и пловец Романчук – по две награды.
Интересно, что в топ-20 лучших почти все призеры Олимпиады кроме лидера сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко.
Александр Усик в 2012 году взял олимпийское "золото" в Лондоне. А Юрий Захареев недавно в свои 19 лет стал чемпионом мира, побив рекорд Василия Ломаченко.