17 призерів Олімпіади-2020

Асоціація спортивних журналістів України визначила найкращих атлетів 2021 року. Найбільше балів отримав олімпійський чемпіон у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Борець став автором єдиного "золота" України на Олімпіаді-2020.

Варте уваги Усик, Беленюк та Білодід потрапили у рейтинг топ-100 найвпливовіших українців

Відрив від другого місця склав аж 38 очок. За спиною Беленюка розташувався володар двох нагород Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук.

Трійку лідерів замкнула сенсація у складі збірної України з веслування Людмила Лузан. 24-річна спортсменка з Івано-Франківська здобула "срібло" у каное-двійці на 500 метрах та стала третьою в одиночному запливі на 200 метрів.

Нові зірки українського спорту-2021

Цікаво, що є у топ-10 нові обличчя, які стали зірками спорту у 2021-му. Наприклад, Олена Старікова, яка стала авторкою останньої медалі України у Токіо. 25-річна атлетка сенсаційно стала другою на велотреку у спринті. Українка закрила десятку найкращих (22 бали).

Також у десятці є дует із артистичного плавання Анастасія Савчук та Марта Фєдіна. Українські русалки єдиний дует у топ-10, адже дівчата виступали у парі.

Найближче до десятки найкращих наблизилась каратистка Анжеліка Терлюга, яка стала першою срібною призеркою Олімпіади-2020.

Топ-20 найкращих атлетів України-2021 (у балах)

  1. Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113
  2. Михайло Романчук (плавання) – 75
  3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72
  4. Олександр Усик (бокс) – 71
  5. Олена Костевич (стрільба) – 48
  6. Андрій Ярмоленко (футбол) – 34
  7. Анастасія Савчук / Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 32
  8. Еліна Світоліна (теніс) – 27
  9. Дар’я Білодід (дзюдо) – 26
  10. Олена Старікова (велоспорт) – 22
  11. Анжеліка Терлюга (карате) – 21
  12. Олександр Хижняк (бокс) – 16
  13. Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12
  14. Ігор Рейзлін (фехтування) – 11
  15. Алла Черкасова (боротьба) – 7
  16. Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5
  17. Ірина Коляденко (боротьба) – 3
  18. Станіслав Горуна (карате) – 3
  19. Олег Омельчук (стрільба) – 3
  20. Юрій Захарєєв (бокс) – 1

Додаткова статистика

Із 20-ти спортсменів аж 17 атлетів принесли Україні нагороди на Олімпійських іграх-2020. Найбільше медалей здобули каноїстка Лузан та плавець Романчук – по дві нагороди.

Цікаво, що у топ-20 найкращих майже усі призери Олімпіади, крім лідера збірної України з футболу Андрія Ярмоленка.

Олександр Усик у 2012 році взяв олімпійське "золото" у Лондоні. А Юрій Захарєєв нещодавно у свої 19 років став чемпіоном світу, побивши рекорд Василя Ломаченка.