17 призерів Олімпіади-2020

Асоціація спортивних журналістів України визначила найкращих атлетів 2021 року. Найбільше балів отримав олімпійський чемпіон у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Борець став автором єдиного "золота" України на Олімпіаді-2020.

Варте уваги Усик, Беленюк та Білодід потрапили у рейтинг топ-100 найвпливовіших українців

Відрив від другого місця склав аж 38 очок. За спиною Беленюка розташувався володар двох нагород Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук.

Трійку лідерів замкнула сенсація у складі збірної України з веслування Людмила Лузан. 24-річна спортсменка з Івано-Франківська здобула "срібло" у каное-двійці на 500 метрах та стала третьою в одиночному запливі на 200 метрів.

Нові зірки українського спорту-2021

Цікаво, що є у топ-10 нові обличчя, які стали зірками спорту у 2021-му. Наприклад, Олена Старікова, яка стала авторкою останньої медалі України у Токіо. 25-річна атлетка сенсаційно стала другою на велотреку у спринті. Українка закрила десятку найкращих (22 бали).

Також у десятці є дует із артистичного плавання Анастасія Савчук та Марта Фєдіна. Українські русалки єдиний дует у топ-10, адже дівчата виступали у парі.

Найближче до десятки найкращих наблизилась каратистка Анжеліка Терлюга, яка стала першою срібною призеркою Олімпіади-2020.

Топ-20 найкращих атлетів України-2021 (у балах)

Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 Михайло Романчук (плавання) – 75 Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72 Олександр Усик (бокс) – 71 Олена Костевич (стрільба) – 48 Андрій Ярмоленко (футбол) – 34 Анастасія Савчук / Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 32 Еліна Світоліна (теніс) – 27 Дар’я Білодід (дзюдо) – 26 Олена Старікова (велоспорт) – 22 Анжеліка Терлюга (карате) – 21 Олександр Хижняк (бокс) – 16 Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12 Ігор Рейзлін (фехтування) – 11 Алла Черкасова (боротьба) – 7 Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5 Ірина Коляденко (боротьба) – 3 Станіслав Горуна (карате) – 3 Олег Омельчук (стрільба) – 3 Юрій Захарєєв (бокс) – 1

Додаткова статистика

Із 20-ти спортсменів аж 17 атлетів принесли Україні нагороди на Олімпійських іграх-2020. Найбільше медалей здобули каноїстка Лузан та плавець Романчук – по дві нагороди.

Цікаво, що у топ-20 найкращих майже усі призери Олімпіади, крім лідера збірної України з футболу Андрія Ярмоленка.

Олександр Усик у 2012 році взяв олімпійське "золото" у Лондоні. А Юрій Захарєєв нещодавно у свої 19 років став чемпіоном світу, побивши рекорд Василя Ломаченка.