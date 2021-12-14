Усик выше всех среди спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил этот рейтинг. Сразу за его спиной расположился владелец донецкого Шахтера Ринат Ахметов. Тройку наиболее влиятельных украинцев замкнул Андрей Ермак – глава Офиса Президента.

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Среди спортсменов самую высокую строчку занял Александр Усик – 51 место. В сентябре 2021 года украинский боксер победил Энтони Джошуа.

На 77-й позиции расположился борец греко-римского стиля и депутат Жан Беленюк. Спортсмен принес Украине единственное "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

Нашлось место экс-тренеру сборной Украины

Не обошлось в этом списке без еще одной призерки Олимпиады в Японии Дарьи Билодид, которая как раз замкнула топ-100. Дзюдоистка получила "бронзу" в весовой категории до 48 килограммов. Украинка не смогла пробиться в финал, но в бронзовой схватке одолела израильтянку Широ Ришони.

Отметим, что на 79-й строчке располагается бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. С начала ноября 2021 года возглавляет Дженоа. Специалист после назначения не одержал еще ни одной победы во главе "грифонов" – четыре поражения и одна ничья.