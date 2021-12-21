17 призеров Олимпиады-2020

Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучших атлетов в 2021 году. Больше всего баллов получил олимпийский чемпион в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Борец стал автором единственного "золота" Украины на Олимпиаде-2020.

Ко вниманию Усик, Беленюк и Белодид попали в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев

Отрыв от второго места составил 38 очков. За спиной Беленюка расположился обладатель двух наград Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаил Романчук.

Тройку лидеров замкнула сенсация в составе сборной Украины по гребле Людмила Лузан. 24-летняя спортсменка из Ивано-Франковска завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500 метрах и стала третьей в одиночном заплыве на 200 метров.

Новые звезды украинского спорта-2021

Интересно, что есть в топ-10 новые лица, ставшие звездами спорта в 2021-м. Например, Елена Старикова, которая стала автором последней медали Украины в Токио. 25-летняя атлетка сенсационно стала второй на велотреке в спринте. Украинка закрыла десятку лучших (22 балла).

Также в десятке есть дуэт по артистическому плаванию Анастасия Савчук и Марта Федина. Украинские русалки единственный дуэт в топ-10, так как девушки выступали в паре.

Ближе к десятке лучших приблизилась каратистка Анжелика Терлюга, которая стала первым серебряным призером Олимпиады-2020.

Топ-20 лучших атлетов Украины-2021 (в баллах)

Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 Михаил Романчук (плавание) – 75 Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) – 72 Александр Усик (бокс) – 71 Елена Костевич (стрельба) – 48 Андрей Ярмоленко (футбол) – 34 Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) – 32 Элина Свитолина (теннис) – 27 Дарья Белодид (дзюдо) – 26 Елена Старикова (велоспорт) – 22 Анжелика Терлюга (карате) – 21 Александр Хижняк (бокс) – 16 Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12 Игорь Рейзлин (фехтование) – 11 Алла Черкасова (борьба) – 7 Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5 Ирина Коляденко (борьба) – 3 Станислав Горуна (карате) – 3 Олег Омельчук (стрельба) – 3 Юрий Захареев (бокс) – 1

Дополнительная статистика

Из 20-ти спортсменов 17 атлетов принесли Украине награды на Олимпийских играх-2020. Больше медалей получили каноистка Лузан и пловец Романчук – по две награды.

Интересно, что в топ-20 лучших почти все призеры Олимпиады кроме лидера сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко.

Александр Усик в 2012 году взял олимпийское "золото" в Лондоне. А Юрий Захареев недавно в свои 19 лет стал чемпионом мира, побив рекорд Василия Ломаченко.