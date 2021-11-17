Второе подряд поражение от соперницы из Болгарии
29-летняя одесситка прилетела в Дубаи в статусе серебряного призера Олимпийских игр в Токио. Анжелика Терлюга – лидер рейтинга в своей весовой категории, поэтому на нее украинские приверженцы каратэ возлагали много надежд на первом серьезном старте после Олимпиады.
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Украинка стартовала с уверенной победы над кореянкой (6:0), а уже во втором поединке пула одолела представительницу Бразилии (0:5). Победный путь Терлюги остановила каратистка из Болгарии Ивет Горанова. Именно эта соперница нанесла Анжелике поражение в финал Олимпиады в весовой категории до 55 килограммов. Тогда схватка завершилась со счетом 1:5 в пользу Горановой.
В Дубае Ивет снова нанесла поражение украинцы – 3:5. Она во второй раз подряд останавливает Терлюгу на крупных соревнованиях.
Выступления украинок на чемпионате мира
- В весовой категории до 50 килограммов Украину представляет Екатерина Кривая. Представительница Львовской области еще не выходила на татами.
- А вот в весе до 61 килограмма у нашей сборной уже гарантировано будет "серебро". Анита Серегина, участвовавшая на Олимпиаде в Токио, пробилась в финал чемпионата мира.
- Галина Мельник, выступающая в весе до 68 килограммов, попытается через утешительные схватки пробиться в бронзовый финал.
- Анастасия Степашко проиграла во втором раунде.